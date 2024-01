Un groupe de fans a réalisé un travail minutieux en recréant le duel épioque entre Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi de Star Wars La Revanche des Sith dans le style d'animation de The Clone Wars. Le résultat est tout simplement spectaculaire et clairement digne du travail réalisé professionnellement pour le bien de la série par les artistes de Disney.

Un projet fou Star Wars

Annoncé pour la première fois le 20 juillet 2020, Hello There Animation a enfin achevé sa reconstitution complète du duel de près de sept minutes sur Mustafar dans un court métrage d'animation de presque seize minutes intitulé "Clone Wars: Battle of the Heroes". Ce film reprend les dialogues, la musique et l'audio de "La Revanche des Sith". Voici ce qu'ils ont déclaré à propos de la sortie du projet après un long cycle de développement :

Après des années de travail acharné et de dévouement, je suis fier de présenter cette réimagination de la scène iconique. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de ce voyage ! Vous avez tous été si patients et encourageants et nous n'aurions pas pu le faire sans chacun d'entre vous !"

Outre le duel lui-même, le court métrage comprend également un prologue composé d'un extrait entièrement animé des animatiques inachevées de l'arc narratif Crystal Crisis On Utapau de The Clone Wars, ainsi qu'un épilogue montrant quelques événements de La Revanche des Sith qui se déroulent après la défaite d'Anakin, y compris sa transformation en Dark Vador. Tout comme dans le film.

À l'époque, la scène de duel était l'une des plus élaborées de la saga Star Wars. Elle nécessitait des mois d'entraînement intensif pour les acteurs Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) et Hayden Christensen (Anakin Skywalker), qui ont pratiqué des chorégraphies de combat complexes pour donner vie à cette confrontation. Forcément en animation, le charme est encore différent.