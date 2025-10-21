Un acteur phare de la dernière trilogie fait une révélation inattendue qui risque de décevoir toute la communauté Star Wars. Beaucoup auraient rêvé d'un tel projet.

« Ils ne voyaient pas comment ». Une simple phrase a anéanti tous les espoirs de voir un film pourtant hyper prometteur voir le jour dans la galaxie des productions Star Wars. Celui qui devait en tenir le rôle-titre se confie en interview sur ce projet qui aurait permis d'approfondir son personnage, très apprécié des fans. D'autant plus que la raison pour laquelle il a été rejeté paraît incompréhensible.

Même la Force n'est pas assez puissante pour ce film Star Wars

Les films et séries Star Wars s'enchaînent à toute allure. Quand une production sort, une autre est bientôt prête à lui succéder. Rien qu'en ce moment, les fans attendent deux nouveaux longs-métrages : Starfighter, en tournage avec Ryan Gosling, et The Mandalorian, qui sortira le 22 mai 2026. Alors, nous aurions tendance à penser que tout projet solide et prometteur pouvait voir le jour dans l'univers de George Lucas. Mais le comédien Adam Driver nous fait comprendre que c'est loin d'être le cas.

Dans une interview accordée à The Associated Press, l'interprète de Kylo Ren révèle que son personnage aurait pu revenir dans un film Star Wars intitulé « The Hunt for Ben Solo » (que nous pourrions traduire par « La traque de Ben Solo »). Devant se dérouler après le dernier opus de la postlogie, L'Ascension de Skywalker (The Rise of Skywalker en vo), il aurait permis d'explorer la rédemption du descendant de Dark Vador, comme Adam Driver le souhaitait depuis le début.

Depuis 2021, l'acteur est en discussion pour reprendre son rôle de Kylo Ren dans un nouveau Star Wars. Il se dit très attaché à ce personnage. Il confie avoir présenté le concept initial de The Hunt for Ben Solo au réalisateur Steven Soderbergh (Traffic, Ma vie avec Liberace) qui a tout de suite accepté. Avec sa scénariste fétiche et compagne Rebecca Blunt, ils ont pitché aux représentants de Lucasfilm qui ont adoré l'idée et ont immédiatement mis Scott Z. Burns sur l'écriture du script. Seulement, il restait encore des personnes à convaincre : les cadres de Walt Disney Pictures.

Nous avons soumis l'idée à Bob Iger et Alan Bergman, mais ils ont refusé. Ils ne voyaient pas comment Ben Solo pouvait être en vie. Ça s'est arrêté là. Adam Driver, pour The Associated Press.

Les responsables de Disney n'étaient pas emballés à l'idée d'un retour de Kylo Ren. C'est ironique quand on sait que la franchise a vu bien des icônes de Star Wars revenir d'outre-tombe. Cela risque en outre de faire des déçus. Le personnage d'Adam Driver est pourtant plus populaire que l'héroïne de la dernière trilogie. Mais son interprète n'aura finalement pas le plaisir de lui offrir la conclusion dont il rêvait.

Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren. © Lucasfilm et Walt Disney Pictures.