Toutes les bonnes choses ont une fin, et vous ne reverrez plus cet acteur dans la franchise Star Wars. C'est la fin d'une époque pour la licence, mais surtout celle d'un personnage devenu assez culte.

Quoi qu'on en dise, plusieurs carrières d'acteur ont été lancées grâce à Star Wars. Que ce soit dans les anciennes ou nouvelles trilogies, la saga, au même titre que le MCU, est un énorme tremplin pour de nombreux comédiens et comédiennes. Par exemple, avant de jouer la Princesse Leia, Carrie Fisher n'avait que deux rôles mineurs à son actif. Star Wars l'a propulsée sous les feux de la rampe, bien qu'elle n'ait jamais vraiment réussi à se défaire complètement de ce rôle emblématique. C'est sûrement aussi pour cette raison que d'autres acteurs ne souhaitent pas revenir.

Ce méchant de Star Wars s'en va

Ainsi donc, Adam Driver, l'acteur derrière le personnage de Kylo Ren, a mis fin aux rumeurs concernant son retour dans l'univers de Star Wars, confirmant qu'il ne reprendra pas son rôle dans les futurs projets de la franchise. En effet, des rumeurs circulaient sur un possible retour d'Adam Driver dans un film centré sur l'Ordre Jedi de Rey, suite à l'annonce du retour de Daisy Ridley dans un film Star Wars se déroulant après The Rise of Skywalker.

Dans le podcast Smartless, Adam Driver a clarifié sa position en répondant à la question de son éventuel retour en tant que Kylo Ren. Sa réponse a été catégorique : "Ils font des choses, mais pas avec moi. Je n'en fais plus." Lorsqu'on lui a demandé si c'était parce que le personnage était terminé, Driver a confirmé.

Attention spoiler : La décision de Driver semble logique étant donné la mort de Kylo Ren/Ben Solo dans The Rise of Skywalker. Bien que la mort d'un personnage dans l'univers Star Wars n'implique pas nécessairement la fin de son voyage, les commentaires de Driver suggèrent que l'histoire de Kylo Ren est définitivement terminée.

Quand même un espoir ?

Il existe une pratique courante dans l'industrie cinématographique, notamment dans des franchises comme Star Wars ou l'Univers Cinématographique Marvel, où des acteurs retournent à leurs rôles malgré des déclarations antérieures contraires. Reste à voir ce qu'il en sera réellement pour Adam Driver.

La réception d'Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren dans la saga Star Wars a été variée. Certaines critiques ont exprimé leur déception concernant la direction prise par son personnage dans The Rise of Skywalker, estimant qu'il aurait dû rester "maléfique" jusqu'à la fin. D'autres ont remis en question les choix de narration et de développement du personnage tout au long de la trilogie. Cependant, il y a eu aussi des appréciations positives pour sa performance, reconnaissant son talent d'acteur dans le rôle complexe de Kylo Ren. La réception globale reflète donc un mélange de critiques et d'éloges, avec des opinions divergentes sur l'évolution de son personnage dans la franchise. Qu'on le veuille ou non, c'est clairement le personnage le plus emblématique de la dernière trilogie.