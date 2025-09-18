Le mois dernier, nous apprenions que Starfighter, le prochain film Star Wars à arriver au cinéma dans deux lointaines années avait débuté sa production. Il s'agit pour rappel d'un long-métrage réalisé par Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Free Guy), mettant notamment en scène un joli casting porté notamment par Ryan Gosling ou encore Amy Adams. Après une première image officielle pour annoncer le début de sa production, en voici donc une nouvelle qui laisse miroiter un changement de cadre bienvenu.

Star Wars Starfighter fait la lumière sur son cadre rafraîchissant

En début d'année, nous apprenions que le cœur du réalisateur Shawn Levy balançait entre Star Wars Starfighter et un autre film de son cru. Starfighter ne pouvait en effet pas exister pour lui sans avoir en tête d'affiche le talentueux Ryan Gosling (Barbie, Blade Runner 2049, Drive). À l'occasion de l'événement Star Wars Celebration à Tokyo en avril dernier, nous avions donc la confirmation que l'acteur avait accepté de rejoindre la célèbre galaxie lointaine, très lointaine.

Star Wars Starfighter entend ainsi raconter « une histoire totalement originale qui se déroule à une époque jamais explorée ». Plus précisément, il serait question de placer le récit quelques années après le controversé l'Ascension de Skywalker. Nous pourrions d'ailleurs y revoir certains personnages de la mal-aimée postlogie. Quoi qu'il en soit, Starfighter entend également proposer un cadre qui dénote avec ce qu'on a l'habitude de voir dans la franchise.

En témoigne la nouvelle image officielle de Star Wars Starfighter ci-dessous. On y aperçoit le personnage incarné par Ryan Gosling, qui semble avoir pris quelques coups. Il s'appuie nonchalamment sur un speeder aux côtés d'un jeune garçon, avec derrière eux de l'eau s'étendant à perte de vue. On pourrait donc avoir droit à un nouveau film Star Wars plus aquatique que les précédents. Comme son nom le suggère, Starfighter risque cependant de nous faire voir de la galaxie en accompagnant le pilote de renom joué par Ryan Gosling. D'ici à sa sortie en 2027, nul doute qu'on en saura plus au fil du temps.

