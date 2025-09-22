Din Djarin et Grogu quittent le petit écran pour s’attaquer aux salles obscures. Lucasfilm vient de dévoiler le tout premier teaser de The Mandalorian and Grogu.

La saga Star Wars continue de surprendre. Après avoir brillé sur Disney+, Din Djarin et Grogu passent au grand écran. Le premier teaser de The Mandalorian and Grogu vient d’être révélé et il promet une aventure spectaculaire. Du lourd en perspective ?

Le retour du clan des deux avec Star Wars The Mandalorian

L’intrigue se situe juste après la chute de l’Empire. La Nouvelle République tente de maintenir la paix, mais les anciens warlords impériaux rôdent encore. Pour faire face à cette menace, elle peut compter sur Din Djarin, le Mandalorien, et sur Grogu, devenu son apprenti et compagnon inséparable.

Le teaser met d’ailleurs l’accent sur cette relation unique. On y voit Grogu découvrir de nouveaux horizons, télescope à la main, et partager des scènes légères avec les Anzellans. Din, de son côté, reste fidèle à son rôle de protecteur et de combattant.

Des images pleines de surprises

Les fans auront remarqué le retour d’un vaisseau familier : un tout nouveau Razor Crest. Mais ce n’est pas la seule surprise. Zeb Orrelios, personnage culte de Star Wars Rebels, fait son apparition. On découvre aussi une silhouette massive de Hutt, ainsi que Sigourney Weaver dans un rôle encore mystérieux.

L’action est au rendez-vous, avec des combats contre des restes de l’Empire et même une arène où les créatures du jeu Dejarik prennent vie en taille réelle. Le mélange d’humour, d’exploration et de batailles épiques rappelle l’esprit de la série, mais avec une mise en scène pensée pour le cinéma.

Le film est dirigé par Jon Favreau, déjà aux commandes de The Mandalorian. Il est accompagné par Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Ian Bryce à la production. Côté musique, Ludwig Göransson signe à nouveau la bande originale, confirmant l’identité sonore qui a marqué la série.

Le rendez-vous est déjà pris : 22 mai 2026. Din Djarin et Grogu s’apprêtent à vivre leur mission la plus périlleuse et sans doute la plus spectaculaire. Les fans peuvent s’attendre à une véritable épopée galactique, pensée pour le grand écran.

Source : Disney