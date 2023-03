Si actuellement la série The Mandalorian est en train de cartonner grâce à un beau début de saison 3, tout n'est pas tout rose pour la saga Star Wars. En décembre 2020, la cheffe de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncée que la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins allait pouvoir réaliser un long métrage Rogue Squadron. Soit un film sur le groupe composé de douze des meilleurs pilotes de vaisseaux X-Wing de l'Alliance Rebelle. Ce même groupe qui fut d'ailleurs rejoint par Luke Skywalker en personne. Forcément il n'en fallait pas plus pour mettre du baume au cœur de nombreux fans.

Rogue Squadron dans la tourmente

"Ici Rogue 5, ça sent le roussi"

Sauf qu'en septembre 2022, Disney a retiré le titre de sa liste des sorties et désormais des sources du très sérieux journal Variety connaissant la production disent qu'il n'est plus en développement actif au studio. En décembre 2022 d'ailleurs, Jenkins a déclaré dans un communiqué qu'elle développait toujours Rogue Squadron, mais qu'elle ne savait pas si cela se ferait ou non. Bref, c'est clairement mort pour le moment.

Pendant ce temps, Variety a aussi appris qu'un éventuel long métrage Star Wars produit par le chef de Marvel Studios, Kevin Feige, n'est également plus en développement actif chez Lucasfilm, lui aussi. On ne savait rien de lui au sujet de son scénario. La seule bonne nouvelle c'est que des sources affirment que le cinéaste de Thor : Love and Thunder, le très farceur Taika Waititi continue de travailler sur son éventuel long métrage Star Wars, et qu'il y jouerait probablement également un rôle. Comme c'est souvent le cas dans ses propres films, preuve en est le génialissime Jojo Rabbit.

D'autres films au programme ?

Et si Lucasfilm n'a absolument rien confirmer pour le moment, Variety (toujours) explique que ses sources affirment aussi qu'un nouveau film Star Wars est en développement par la réalisatrice Sharmeen Obaid-Chinoy, une documentariste oscarisée pour son ouvre A Girl in the River: The Price of Forgiveness. Une belle note d'espoir pour la qualité future de la saga même si on ne sait rien de plus.

Enfin, le studio responsable de Star Wars commencerait à dévoiler ses plans pour l'avenir lors de la Star Wars Celebration à Londres le week-end du 7 avril. On a forcément hâte d'en savoir plus.