La Force semble plus perturbée que jamais au sein de la Guerre des étoiles. Plus aucun film n'est programmé jusqu'à nouvel ordre, y compris Star Wars Rogue Squadron. Mais est-il au moins en développement actif ?

Alors que la productrice Kathleen Kennedy a peur pour l'avenir de la Guerre des étoiles, surtout du prochain film, la réalisatrice Patty Jenkins a communiqué sur Star Wars Rogue Squadron. Ça va se faire ? Dans l'idée, oui, mais ça reste tout de même encore très flou cette histoire.

Au départ, j'ai quitté Star Wars Rogue Squadron en raison d'un processus de développement trop long. Il était devenu évident que la production ne pouvait pas se faire assez vite, et je ne voulais pas retarder davantage Wonder Woman 3. LucasFilm m'a alors demandé d'envisager de revenir sur le film une fois Wonder Woman 3 bouclé.

J'ai été très honorée par cette offre et j'ai donc accepté. On a passé un nouveau contrat et j'y suis toujours. Il est en développement actif depuis lors. Je ne sais pas si le film va se faire ou non. On ne peut jamais savoir tant que le processus de développement n'est pas arrivé à son terme, mais je me réjouis qu'il puisse peut-être sortir.