L'une des prochaines productions Star Wars pourrait, une fois de plus, faire revenir l'un des personnages les plus mythiques de la franchise. Les fans en seraient fous, c'est sûr !

La saga Star Wars n'en finit pas de conquérir la galaxie audiovisuelle. Les projets se sont multipliés ces dernières années. Ce n'est pas toujours une franche réussite aux yeux des fans, mais certaines productions ont tout à fait trouvé leur place dans leur cœur aux côtés des deux premières trilogies cinématographiques. L'une d'elles prépare doucement son retour et elle pourrait bien comporter une énorme surprise.

Un retour royal pourrait s'annoncer dans Star Wars

L'une des forces de l'univers Star Wars, ce sont ses personnages. D'Obi-Wan Kenobi à Dark Vador, en passant par Yoda et Chewbacca, on ne compte plus le nombre de figures iconiques. Dernièrement, Disney s'est donc attelé à les mettre en lumière au travers de séries diffusée sur sa plateforme de SVOD. Une en particulier est parvenue à séduire le public et elle reviendra bientôt pour une deuxième. On parle évidemment d'Ahsoka, la série qui suit l'ancienne apprentie d'Anakin Skywalker.

Cependant, c'est un autre personnage qui nous intéresse ici, un qui est justement lié au jeune Skywalker. On pense à Padmé Amidala, ancienne reine de Naboo devenue sénatrice. Au centre de certaines intrigues de la prélogie Star Wars, son personnage reste peu exploité dans le reste de la saga. Toutefois, il pourrait en être autrement grâce à la saison 2 de la série Ahsoka.

Natalie Portman en tant que Padmé Amidala dans Star Wars Episode I : La Menace fantôme. © George Lucas / Lucasfilm Ltd.

Natalie Portman prête à reprendre son rôle dans Ahsoka ?

C'est la nouvelle rumeur qui secoue la sphère Star Wars : Natalie Portman pourrait revenir pour incarner son rôle iconique de Padmé. L'hypothèse a notamment été soulevée par le youtubeur Kristian Harloff dans son émission The Kristian Harloff Show. Après le retour supposé de personnages cultes pour la saison 2 d'Ahsoka, il se pourrait que l'ancienne reine fasse elle aussi une apparition.

Il s'agit évidemment d'une rumeur pour le moment. Natalie Portman n'a pas encore confirmé ou infirmé la nouvelle. Prenons donc des pincettes pour l'instant. D'autant plus que l'actualité autour des films Star Wars s'anime davantage ces derniers temps. Il ne serait donc pas impossible que nous ayons enfin des nouvelles de la saison 2 prochainement, en vue de sa sortie sur Disney+.