Nous vous en parlions récemment alors que c'était encore à l'état de rumeur, mais c'est désormais confirmé. Un personnage iconique de Star Wars (c'est le moins que l'on puisse dire) revient, et il se montrera d'une manière ou d'une autre dans la très attendue série Ahsoka. Ça promet ! Petit avertissement cependant : cette information pourrait contenir des spoilers.

Star Wars Ahsoka va frapper fort

Selon le dernier teaser de la série Ahsoka, Disney a officialisé la présence d'Anakin Skywalker. Peu importe sa forme à l'écran, il dispose de nouvelles lignes de dialogue dans ce projet. Une nouvelle enthousiasmante pour les fans, bien que certains critiques persistent à dire que son interprète, Hayden Christensen, n'est pas à la hauteur. Quoi qu'il en soit, son apparition dans Ahsoka est tout à fait logique au vu de l'histoire entre les deux personnages. Après la série sur Obi-Wan, nous aurons droit à une double dose de nostalgie

Effectivement, Anakin Skywalker et Ahsoka Tano ont une relation profonde et complexe qui remonte à la série animée Star Wars : The Clone Wars et sa suite, Star Wars Rebels. Lorsque Ahsoka est introduite dans The Clone Wars, elle est désignée comme Padawan d'Anakin Skywalker. Malgré des débuts tendus, leur relation évolue vers une amitié forte et sincère. Cette complicité est mise à l'épreuve lorsqu'Ahsoka est injustement accusée par le Conseil Jedi, bouleversant profondément Anakin. Leur séparation, consécutive au choix d'Ahsoka de quitter l'Ordre Jedi, marque un tournant tragique dans la trajectoire d'Anakin vers le côté obscur. Dans Star Wars Rebels, Ahsoka découvre d'ailleurs le sombre destin d'Anakin et un affrontement poignant s'ensuit. Les fans ont encore le souffle coupé au souvenir de ce duel épique.

Une série qui préfigure que du bon

La série se concentrera sur les péripéties d'Ahsoka Tano, ancienne Padawan d'Anakin devenue Jedi, dans sa quête pour retrouver le Grand Amiral Thrawn. Pour ceux moins familiers avec ce personnage, Thrawn est l'un des antagonistes les plus marquants de l'Univers Étendu. C'est un stratège militaire impérial hors pair, ainsi qu'un des derniers espoirs de l'Empire pour rétablir son autorité. Malgré la politique xénophobe de son régime, l'Empereur appréciait particulièrement Thrawn, qui n'est pas humain, mais appartient à la race extraterrestre des Chiss. Cela devrait être un antagoniste de choix, surtout pour ceux qui apprécient voir l'Empire prendre le dessus. Pour la petite histoire, le personnage est interprété par Lars Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen. C'est lui qui avait déjà assuré le doublage du célèbre antagoniste dans la série Star Wars Rebels. La boucle est désormais bouclée. Star Wars : Ahsoka est toujours prévu pour le 23 août 2023 sur Disney+.