L'un des prochains films Star Wars Dawn of the Jedi donne de ses nouvelles et ça devrait beaucoup plaire à une partie des fans de la franchise culte de George Lucas, tandis que d'autres vont peut-être souffler très fort.

Malgré les échecs et critiques sur la saga Star Wars, Disney ne lâche évidemment pas le morceau et travaille actuellement sur plusieurs nouveaux films en plus des séries. Dans les cartons, il y a notamment The Mandalorian & Grogu, le long-métrage sur Rey (Daisy Ridley) ou encore un troisième film très prometteur sur le papier réalisé par James Mangold. Le cinéaste derrière Copland, Identity, Walk the Line, Logan, Le Man 66 ou Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée. Oui, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie.

Star Wars L'Aube du Jedi veut se débarrasser d'une lourde pression

Star Wars Dawn of the Jedi ou L'Aube des Jedi en français est l'un des prochains films qui a été donc été confié à James Mangold. Un gage de qualité lorsque l'on sait de quoi est capable le réalisateur dans ses bons jours. Disney ne s'avance pas trop sur la fenêtre de sortie, mais ça pourrait arriver au cinéma en 2027. C'est encore loin, mais cela n'empêche pas le metteur en scène de s'exprimer sur ce long-métrage. Un film qui se situera 25 000 ans avant la première trilogie Star Wars, et qui se focalisera sur l'exploration des origines des Jedi.

« Le film Star Wars se déroulera 25 000 ans avant tous les films Star Wars connus. C'est un domaine et un terrain de jeu que j'ai toujours voulu explorer et qui m'a inspiré lorsque j'étais adolescent. Je n'ai pas envie d'avoir les mains liées par un lore si vaste qu'il en devient presque inamovible et qu'on ne peut plaire à personne ». Pour Dawn of the Jedi, Mangold veut donc tout changer en se détachant de l'héritage et de la lourde pression des précédents films pour avoir davantage de liberté créative. Il ne va pas faire une Star Wars 9 autrement dit.

Quelque part, c'est ce que Rian Johnson avait essayé avec Star Wars 8 Les Derniers Jedi, même si là, le réalisateur était emprisonné par le lore et les attentes des fans. L'Aube des Jedi pourrait donc bien surprendre, mais aussi décevoir les plus pointilleux qui vont peut-être souffler devant ce détachement. C'est un risque que l'homme semble prêt à prendre avec la confiance de la firme aux grandes oreilles, et l'appui de Beau Willimon (House of Cards, Andor) qui a pris le poste de scénariste après le départ de David S Goyer (The Dark Knight).

Source : Movieweb.