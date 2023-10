Star Wars Ahsoka vient tout juste de diffuser le dernier épisode de sa première saison sur Disney+. Naturellement, les attentes sont élevées en termes de tension narrative, suffisamment pour nous interroger sur le potentiel projet d'une suite. Les fans sont, bien sûr, en ébullition.

Une saison 2 logique pour Star Wars Ahsoka

Attention, cet article contient des spoilers concernant la saison 1 de Star Wars Ahsoka. Nous vous déconseillons de lire la suite si vous n'avez pas encore visionné la série ou l'épisode final. Ce dernier met fortement l'accent sur le Grand Amiral Thrawn et ses plans pour le retour de l'Empire, à travers ce qui est désigné comme "La campagne de Thrawn". Il s'agit d'une série de manœuvres militaires et politiques menées par Thrawn dans le but de non seulement restaurer l'Empire, mais aussi de déstabiliser la Nouvelle République.

Un point particulièrement important est la présence de Shin Hati, que certains fans spéculent être un substitut de Mara Jade, l'épouse de Luke Skywalker dans l'ancien canon de Star Wars. Mara, ancienne employée de l'Empereur Palpatine et Jedi Master, partage un passé sombre et complexe avec Thrawn. Bien que des parallèles puissent être tracés entre les deux, il reste à voir si le destin de Shin Hati suivra un chemin similaire...

Bien que des rumeurs circulent au sujet d'un potentiel film indépendant de Dave Filoni centré sur Thrawn, rien n'est confirmé pour le moment. Ce que nous pouvons toutefois apprendre, grâce aux indiscrétions du média Deadline, c'est qu'une saison 2 d'Ahsoka est actuellement en discussion. La production est cependant retardée en raison des grèves à Hollywood. Néanmoins, le projet est bel et bien sur la table, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans. Était-ce prévisible ?

L'actrice principale est prête à revenir

Rosario Dawson, l'actrice qui incarne Ahsoka Tano, a exprimé avec enthousiasme son désir de reprendre son rôle pour une deuxième saison, si celle-ci est confirmée. "Nous plaisantons à ce sujet, mais je le manifeste parce que j'ai l'impression d'avoir aidé Dave [Filoni] à concrétiser ce rôle", a-t-elle récemment confié à Empire. Elle se dit également "prête", "excitée" et "disponible" pour revêtir une fois de plus les habits distinctifs de l'ex-Jedi pour une nouvelle aventure.

Son désir de continuer à honorer l'héritage de ce personnage est évident. "J'espère vraiment, vraiment que les fans vont adorer", a-t-elle déclaré lors d'une autre interview avec Entertainment Weekly. Elle ajoute :

Cela signifie A) que nous pourrons en faire plus et B) que nous avons honoré l'héritage de ce personnage et de cette aventure, et je sais que c'est ce que nous voulions faire.

Ainsi, l'objectif était clair depuis le début : réussir afin de proposer une suite. On peut le comprendre. Il faut bien admettre que, malgré quelques longueurs, la série Star Wars Ahsoka s'en sort extrêmement bien aux yeux des fans de Star Wars.