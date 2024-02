L'une des plus grosses séries Netflix, Squid Game, revient cette année dans le cadre d'une saison 2, après un spin-off téléréalité. Et la firme au N rouge offre déjà des premiers extraits.

À défaut de faire systématiquement l'unanimité, Netflix s'est constitué un catalogue avec des films et séries qui cartonnent à travers le monde. Pas tous évidemment, mais il y a de gros poissons comme Mercredi, Stranger Things ou encore le show TV coréen Squid Game. L'une des productions non anglophones à avoir engrangé le plus de vues très rapidement grâce au bon bouche à oreille. Dans les prochaines années, la firme au N rouge va continuer d'investir dedans avec, entre autres, une saison 2 qui se dévoile.

Un premier teaser trailer pour Squid Game saison 2

Squid Game saison 2 sera un argument de taille pour faire revenir, ou rester, les abonnés sur Netflix. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas à attendre pendant des années, ou de tanner le CM de la plateforme sur X, car les nouveaux épisodes débarquent dès cette année dans les sorties Netflix 2024. Néanmoins, le service n'a pas indiqué de fenêtre plus précise, donc si ça se trouve, ça ne sera pas avant la fin. Mais en guise d'appât, Netflix vient de mettre en ligne une très courte bande annonce teaser de Squid Game saison 2.

On voit Seong Gi-Hun, et sa chevelure bien rouge, déambuler dans un aéroport et discuter au téléphone. « Tu vas regretter ta décision. Je vais te retrouver, quoi qu'il en coûte » peut-on lire grâce aux sous-titres. Si vous ne connaissez pas Squid Game, c'est une série où des concurrents se mesurent les uns et autres en participant à un jeu de survie. À la clé, 45,6 millions de wons à remporter, ou la mort en cas d'élimination. Mais les 456 concurrents vivant déjà dans la misère et n'ayant plus rien à perdre, autant tenter le tout pour le tout. « En cas d'échec la sentence est fatale ». Squid Game saison 2 sera disponible plus tard en exclu sur Netflix.

De la téléréalité, un jeu vidéo et un remake US ?

Squid Game est ultra populaire et Netflix ne veut absolument pas manquer le coche. Et dans ces cas-là, les projets ont tendance à se multiplier. Devant le succès quasi inattendu, la plateforme a commandé une téléréalité Squid Game : Le Défi avec de véritables personnes qui refont des jeux de la série. Fort heureusement, l'échec n'est pas synonyme de mort, mais l'émission a été au cœur d'une polémique. Les challenges auraient parfois été trop loin, et auraient été visiblement mal encadrés, puisque des voix se sont élevées pour dénoncer des conditions de tournage dangereuses. Certains prétendent avoir souffert d'hypothermie et avoir subi des lésions nerveuses.

Et la suite, c'est quoi ? Un jeu vidéo Squid Game est en développement, mais c'est tout ce que l'on sait. Aucune information sur l'ampleur du projet, sur le studio derrière, les plateformes visées ou le genre choisi. Selon Jeff Sneider, un journaliste qui a confirmé plusieurs scoops, Netflix aurait courtisé David Fincher pour réaliser un remake américain de la série. Le dernier film du réalisateur, The Killer, a été diffusé en exclusivité sur la plateforme, et le partenariat entre le cinéaste et la firme a été renouvelé pour trois ans. Donc si ça se trouve, le metteur en scène a accepté cette demande. Wait & see.