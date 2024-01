Si on parle des plus gros cartons de la plateforme Netflix, on pense sans aucun doute à Squid Game. En 2021, cette série a secoué les spectateurs en proposant un concept simple, mais diablement efficace. La fin de la saison 2 laissait clairement entendre qu'il y aurait une suite, qui a finalement été confirmée. Mais alors, qu'est-ce qu'elle sera diffusée? On a enfin la réponse, et ça va probablement en rassurer plus d'un.

Squid Game est de retour en 2024

En vérité, ce qu'on va annoncer ici ne sera pas une grande surprise pour beaucoup de fans. La saison 2 de Squid Game devait techniquement sortir en 2024, mais sans confirmation officielle, on était dans le flou. Est-ce que la série allait subir un report ? Un retard dans la diffusion ? Netflix est venu calmer nos craintes dans une lettre à ses actionnaires. Nos confrères de chez Deadline ont ensuite rapporté l'information, et il n'y a rien à craindre. Le géant américain a expliqué que ce sera bien prévu pour cette année, tout en se montrant excité à l'idée de nous présenter le programme de 2024.

En ce qui concerne l’avenir, malgré les grèves de l’année dernière qui ont retardé le lancement de certains titres, nous avons un programme ambitieux pour 2024.

Maintenant, à quoi peut-on s'attendre dans cette suite de Squid Game ? Pour rappel, la première partie nous a fait suivre l'histoire de Seong Gi-Hun, un homme endetté qui décide de participer à une compétition bien particulière. 456 participants s'affrontent dans des jeux inspirés de l'enfance, avec à la clé un gros lot : 45,6 milliards de wons (donc environ 32 millions d'euros). Le problème, c'est qu'en cas d'échec, vous n'êtes pas simplement mis hors-jeu. Enfin, techniquement oui, mais avec une balle dans la tête avant d'être emballé dans un sac mortuaire. Autant dire que ce n'est pas à prendre à la légère.

Un succès démentiel qui s'est décliné en téléréalité

Le principe de base a attiré des millions de spectateurs sur Netflix. C'est l'un des plus gros cartons du service, d'où l'attente énorme autour de la saison 2. D'ailleurs, le concept a tellement plu qu'une téléréalité inspirée de la série a vu le jour. Baptisé Squid Game : Le Defi, l'idée est globalement la même, à la seule différence qu'on ne meurt pas si on perd. Sans arriver au niveau du show original, ça a rencontré un beau succès, même si ce fut sujet à de nombreuses polémiques.

Pour en revenir à la saison 2 de Squid Game, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Eh oui, on n'a pas encore eu de gros trailer digne de ce nom à se mettre sous la dent. La seule chose qu'on est en mesure d'affirmer, c'est que le réalisateur Hwang Dong-hyeok sera de nouveau aux commandes. Au moins, il est en terrain connu, et ça promet une histoire sous tension, avec des jeux toujours aussi malsains. On reverra également certains personnages de la première saison comme le recruteur des candidats, ou le protagoniste principal.