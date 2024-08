C’est LA grosse annonce de cette semaine concernant Netflix, Squid Game nous a enfin donné une date pour sa saison 2, et une saison 3 est d’ores et déjà prévue, avec une fenêtre de sortie. Le 16 décembre prochain, juste après Noël, la saison 2 de Squid Game sera diffusée sur Netflix, tandis qu’il faudra attendre 2025 pour la saison 3. Ça va s’enchaîner relativement vite. Malheureusement, après ça, ce sera terminé. Il a été confirmé que la troisième partie sera bien la dernière. En tout cas, en l’état.

La saison 2 de Squid Game va bientôt se montrer !

Mais pour l’heure, on a tous les yeux rivés sur la saison 2. Après avoir fait exploser Netflix lors de sa sortie, Squid Game s’est envolé et s’est transformé en un véritable phénomène. Émission de téléréalité, expérience IRL (In Real Life, pour de vrai en somme), spin-off étranger annoncé… c’est un festival.

Avec la saison 2, Netflix compte bien remettre ça, mais ce sera peut-être difficile dans la mesure où on a perdu l’effet de surprise. Mais nous verrons. Pour le moment, nous n’avons absolument aucune information concernant cette suite si ce n’est le bref trailer partagé il y a peu, dans lequel on voit des participants courir dans un stade avec l’un des sbires qui déclare que le vrai jeu peut enfin commencer. On sait aussi que le héros de la première saison sera de retour. Mais on pourrait bien en savoir plus prochainement !

Netflix tiendra bientôt un énorme événement pour nous parler de ses prochaines grosses séries comme Mercredi, Stranger Things ou encore Tomb Raider. Squid Game sera aussi de la partie. La Netflix Geeked Week commencera dès la mi-septembre avec sous le bras, des bandes-annonces, des surprises et plein d’inédits. Il est donc certain que la saison 2 de Squid Game se montrera enfin avec une vraie grosse bande-annonce. L’occasion, on espère, d’entrevoir de nouveaux jeux mortels et peut-être d’en savoir plus sur l’intrigue puisqu’on se doute bien qu’il ne s’agira pas d’envoyer tout bêtement de nouveaux candidats à l’abattoir. C’était d’ailleurs là l’une des forces de la première saison de Squid Game.

Le rendez-vous est donc pris ! On se retrouve le 16 septembre prochain pour le lancement de cette Netflix Geeked Week.

Source : Netflix