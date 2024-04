Squid Game est encore à ce jour l'un des plus gros cartons de Netflix. C'est la série non anglophone numéro 1 la plus regardée jusqu'à maintenant avec plus de 265 millions de vues. Elle enterre littéralement d'autres shows télévisés étrangers tels que La Casa de Papel saison 4 qui dépasse à peine les 100 millions de vues - ce qui reste évidemment énorme. Autant dire que la firme au N rouge a tout à gagner à poursuivre la série, et ce sera le cas puisque les nouveaux épisodes sont prévus cette année.

La sortie de Squid Game Saison 2 se précise un peu plus

Squid Game saison 2 arrive en 2024 sur Netflix. Pour l'instant, la firme au N rouge est timide sur la promotion, mais on a tout de même eu le droit à un premier teaser vidéo il y a quelque temps. Il était très bref mais on a pu voir que Seong Gi-Hun, le personnage principal, sera bien de retour. On peut même l'entendre prononcer les mots suivants alors qu'il sort d'un aéroport en téléphonant à un mystérieux interlocuteur. « Tu vas regretter ta décision. Je vais te retrouver, quoi qu'il en coûte ». Qui est cette personne ? Visiblement, ce serait le maître derrière les jeux fatals qui opposent 456 hommes et femmes dans le but d'empocher la somme de 45,6 millions de wons.

Selon l'acteur Lee Jung-jae, qui campe Seong Gi-Hun, la saison 2 de Squid Game s'articulera autour du thème de la vengeance. Le héros aurait ainsi pour motivation de retrouver et de punir le responsable derrière les jeux mortels. C'est tout ce que l'on savait jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, la sortie de Squid Game Saison 2 se précise davantage. La suite de cet immense carton sera disponible sur Netflix durant la deuxième moitié de 2024. En septembre comme la saison 1 ? On n'en sait pas plus malheureusement. Cela reste une excellente nouvelle, car la plateforme est confiante dans sa capacité à ne pas être en retard et à délivrer la saison 2 de Squid Game cette année comme promis initialement.

En plus de cette saison 2, Netflix serait bien en train de travailler sur un remake américain de Squid Game. Et le projet n'a pas été confié à un débutant selon les informations du journaliste Jeff Snieder. L'immense David Fincher (Fight Club, Seven...) aurait accepté de développer cette nouvelle version de la série coréenne. Est-ce plausible ? Dans la mesure où le réalisateur a prolongé son contrat avec la plateforme SVOD, ça peut faire partie des choses négociées entre le service et le cinéaste.