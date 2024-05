Netflix communique avec parcimonie sur Squid Game Saison 2. Jusqu'à maintenant, la firme au N rouge n'a diffusé qu'un teaser dans lequel on voit le protagoniste Seong Gi-Hun à l'aéroport. Ce dernier a également une conversation téléphonique avec un personnage non identifié, qui serait le créateur des jeux mortels auxquels 456 hommes et femmes participent dans la saison 1. « Tu vas regretter ta décision. Je vais te retrouver, quoi qu'il en coûte » déclare Seong Gi-Hun avant que la vidéo ne se coupe brutalement. Mais le suspens lié à cette première bande annonce va prendre fin cette année comme prévu.

Une vraie fenêtre de sortie pour Squid Game Saison 2

Selon les premières images, la saison 2 de Squid Game devrait avoir la vengeance comme thème principal. Une information par ailleurs confirmée par l'acteur de Seong Gi-Hun, Lee Jung-Jae, qui a indiqué que son personnage allait chasser le créateur des jeux macabres. Netflix avait annoncé une diffusion de ces nouveaux épisodes pour le second semestre 2024 et on a désormais un mois. « Ce sera disponible en décembre » a confié Lee Jung-Jae à Business Insider. Il faudra encore attendre pour la date définitive, qui sera sûrement partagée à travers une bande annonce, mais on avance et on n'a jamais été aussi près de la sortie.

Squid Game Saison 2 sera l'une des sorties phares de Netflix pour 2024. À ce jour, c'est toujours l'un des plus gros cartons pour une série non anglophone. Le show télévisé Hwang Dong-hyeok a accumulé des millions d'heures de visionnage et a même décroché des prix comme celui de la meilleure réalisation aux Emmy Awards 2022. Suite à cet énorme carton, la plateforme de streaming vidéo a développé une télé-réalité, Squid Game : Le Défi, qui reprend le principe de la série, mais sans les morts. Une poche de liquide noir, pour s'éloigner de la vraie couleur du sang, a été utilisée pour reproduire l'élimination des vrais candidats.

Un remake par David Fincher et un « clone » avec The 8 Show

Après cette télé-réalité et la saison 2, Netflix aurait validé un remake américain de Squid Game selon les sources du journaliste Jeff Sneider. « David Fincher est discrètement en train de travailler sur Squid Game » a t-il indiqué il y a quelque mois. Un projet qui va diviser à n'en pas douter, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été donné à un excellent metteur en scène. Cette rumeur est d'autant plus crédible que David Fincher doit encore collaborer avec Netflix sur différentes choses non annoncées. Dans quelques heures, les abonnés pourront également découvrir The 8 Show. Une série coréenne qui se rapproche visiblement de Squid Game de par ses thématiques comme le jeu ou encore le drame social. Un thriller psychologique où 8 joueurs vont s'affronter sur 8 étages et où le but ultime est d'engranger systématiquement le plus d'argent possible. Ce sera disponible le 17 mai prochain.