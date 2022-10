Après Glénat, l'éditeur Kurokawa est également contraint revoir à la hausse le prix de ses mangas dont One Punch Man, Spy x Family... Voici les nouveaux tarifs.

Si l'augmentation tarifaire des mangas Dragon Ball et One Piece passe mal, nous avons une autre mauvaise nouvelle pour vous. L'éditeur de One Punch Man (entre autres), Kurokawa, va faire de même. Voici les détails.

La nouvelle grille de tarifs des mangas One Punch Man, Spy x Family...

À l'image de Glénat (Dragon Ball, One Piece...), Kurokawa bouscule donc les prix de ses mangas et pas pour diminuer en vue de redonner du pouvoir d'achat. Non ici, on constate des hausses allant de 5 à 60 centimes sur les livres distribués par l'éditeur qui seront appliquées dès le 1er janvier 2023.

One Punch Man; Spy x Family; Call of the Night... :

Ancien prix : de 6,60€ à 6,95€ / nouveau prix : 7,20€

Moi, quand je me réincarne en Slime; Goblin Slayer...

Ancien prix : de 7,65€ à 7,95€ / nouveau prix : 7,95€

Le Comte de Monte Cristo

Ancien prix : 8,90€ / nouveau prix : 8,95€

Nobles Paysans

Ancien prix : 9,10€ / nouveau prix : 9,50€

Pokemon La Grande Aventure

Ancien prix : 10€ / nouveau prix : 10€

FMA Perfect

Ancien prix : 11,90€ / nouveau prix : 11,95€

Sherlock

Ancien prix : 12,60€ / nouveau prix : 12,95€

Les titres les plus connus tels que One Punch Man ou encore Spy x Family sont parmi les plus touchés.

Le contexte de cette hausse des prix

Pourquoi cette hausse de prix soudaine ? Comme pour Glénat, la crise sanitaire mondiale et la guerre en Ukraine sont les deux raisons derrière cette décision.