C'est la bataille des blockbusters aujourd'hui ! Alors que Netflix se la joue plus discrètement, Prime Video et Disney+ accueillent chacun un très gros film de 2024. D'un côté, un Battle Royale ; de l'autre, une aventure super-héroïque que beaucoup attendaient. Pleine d'humour et de punch, cette dernière rassemble deux héros absolument cultes. C'est à découvrir dès maintenant sur la plateforme.

Un des meilleurs films du box-office 2024 sur Disney+

Le super-héros le plus irrévérencieux de Marvel était de retour l'an dernier au cinéma. Pour l'occasion, Deadpool a fait équipe avec un autre X-Men, peut-être même le plus populaire qui soit : le célèbre Wolverine. Cette rencontre a été des plus favorable pour les fans puisque ce troisième volet des aventures du héros en costume rouge a pulvérisé le box-office. Deuxième plus gros succès mondial juste derrière Vice Versa 2 l'an dernier, il était aussi le 9ᵉ film qui a attiré le plus de public en France. C'est donc un énorme carton qui rejoint Disney+.

Dans ce troisième volet signé Shawn Levy, Deadpool (Ryan Reynolds) recrute un Wolverine (Hugh Jackman) parmi les différentes versions du multivers afin de protéger son propre univers d'une destruction imminente. En plus de sauver son derrière, Wade a aussi bon espoir d'attirer l'attention des Avengers pour rejoindre leurs rangs et ainsi devenir un héros reconnu. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu. Attendez-vous à une aventure loufoque, violente et particulièrement rythmée sur Disney+.

Le film Deadpool & Wolverine est indubitablement la plus grosse nouveauté du mois sur Disney+. Entre ses scènes déjà iconiques, ses caméos à tout-va et sa bande-son au poil, préparez-vous pour un beau moment de cinéma. Notez en plus que s'il est toujours préférable de connaître les précédents films Marvel, notamment les précédents Deadpool et le film Logan, on peut très bien suivre cette nouvelle aventure sans les avoir vus. Alors lancez-vous dès maintenant, c'est dispo dans votre catalogue.