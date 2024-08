Le MCU est en pleine effervescence. Après une période de creux ponctuée par des films et des séries assez moyens, Marvel est fin prêt à sauver son univers connecté. Les frères Russo reprendront du service, tout comme Robert Downey Jr. (Iron Man) qui sera le grand méchant de la prochaine phase et d'Avengers 5 : Dr. Doom. Marvel a également plusieurs projets en cours autour de ses héros phares et les fans de Spider-Man seront gâtés dans les mois à venir. Tom Holland sera de retour pour un quatrième film, une série d’animation très prometteuse arrive et ce qui est pour beaucoup la meilleure saga autour du Tisseur et son univers reviendra bientôt. Justement, il y a de bonnes nouvelles au sujet du prochain film.

Des nouvelles du prochain film Spider-Man

Dans un monde parfait, Spider-Man Beyond the Spider-Verse aurait dû sortir cette année. La production compliquée du film précédent et les aléas en interne en ont décidé autrement. Le studio ne pourra pas tenir sa promesse initiale et les inconditionnels de l’Homme-Araignée attendent bien gentiment une date de sortie plus réaliste. Toujours rien à l’horizon de ce côté, mais l’une des vedettes du long-métrage donne des nouvelles et elles sont très bonnes. Karan Soni, qui incarne Pavitr Prabhakar dans les films Spider-Verse, affirme en effet que la production du prochain film d’animation Spider-Man se déroule bien et que les acteurs vont bientôt pouvoir enregistrer leurs répliques. Il est pour sa part attendu au studio dans quelques mois. La production de Spider-Man Beyond the Spider-Verse devrait donc entrer dans sa phase finale si l’on se fie à cette déclaration.

Il est évidemment trop tôt pour avancer une quelconque date de sortie. Cependant, Miles, Gwen et Peter pourraient bien reprendre du service avant la fin 2025 et pourquoi pas d’ici la première moitié de l’année ? On a le droit de rêver et on n’est pas les seuls. Non content d’être le Spidey indien, Karan Soni a aussi joué Dopinder, le chauffeur de taxi, dans les films Deadpool.

Pavitr Prabhakar dans Spider-Man: Across the Spider-Verse ©Sony

Une production retardée à plusieurs reprises

Au micro de Times India, l’acteur a aussi estimé que le duo de choc Deadpool et Spider-Man arriverait inévitablement sur grand écran. « Ils ont une relation particulière dans les comics. Elle sera forcément utilisée à un moment donné dans l’un des films. Ce serait incroyable », a déclaré l’acteur. On espère en tout cas que Marvel ne mettra pas autant de temps qu’il en a mis avant de réunir Wolverine et Deadpool au cinéma.

Pour rappel, Spider-Man Beyond the Spider-Verse devait initialement sortir en 2024, soit un an après le film précédent et son cliffhanger. Sony a malheureusement dû revoir ses plans. La production a d'abord dû ralentir en raison du surmenage dénoncé par les équipes d’animateurs. La grève de la SAG-AFTRA a ensuite perturbé l’écriture et l’enregistrement du film. Les producteurs avaient annoncé la couleur : le film prendra le temps nécessaire pour arriver. L’attente pourrait bientôt toucher à sa fin.

Source : Times India