Une chose est certaine s'agissant de Spider-Man 4 : les personnes impliquées ne veulent surtout pas se rater après l'énorme succès de No Way Home. Le film fait toutefois face à un obstacle de taille avant le lancement de sa production : la recherche d'un réalisateur. Mais Marvel semble avoir un candidat tout indiqué en tête, qui pourrait de surcroît ravir les fans.

La réalisation d'un rêve de fans pour Spider-Man 4 ?

No Way Home était une belle lettre d'amour aux fans du SpiderVerse, avec le retour des précédents interprètes de Peter Parker, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Spider-Man 4 a donc la lourde tâche de proposer une suite à la hauteur des attentes. Tom Holland l'avait bien indiqué dans une interview en avril dernier : « Nous avons un héritage à protéger, et on ne veut pas se rater. Nous avons pour ça la meilleure équipe de l'industrie ». Il manque toutefois à cette équipe de choc un élément indispensable : un réalisateur.

DanielRPK, l'insider qui avait déjà indiqué que le tournage de Spider-Man 4 pourrait débuter à la rentrée pour une sortie en 2025, revient avec une rumeur qui pourrait combler les fans en ce sens. Marvel Studios envisagerait très fortement de faire revenir Sam Raimi, pour rappel le réalisateur de la trilogie avec Tobey Maguire, qui a propulsé les films de super-héros vers de nouveaux sommets. Après son énorme travail abattu sur Homecoming, Far From Home et No Way Home, la trilogie portée par Tom Holland, son réalisateur Jon Watts n'éprouve en tout cas pas le désir de rempiler pour Spider-Man 4.

Deux quatrièmes volets pour le Tisseur en un seul film ?

En mettant Sam Raimi en charge du film, Marvel ferait alors d'une pierre deux coups. En parallèle du prochain film avec Tom Holland, des rumeurs circulaient quant à un Spider-Man 4 faisant suite au troisième volet avec Tobey Maguire sorti en 2007. Si ce projet fou semble pour l'instant dans le flou artistique, Sony Pictures et Marvel pourraient marier le meilleur des deux mondes avec leur prochain film, dans lequel les deux précédentes incarnations de Peter Parker pourraient à nouveau reprendre un rôle central. Il faudra quoi qu'il en soit guetter la Toile pour de nouvelles rumeurs en ce sens, ou mieux encore une confirmation officielle.

Source : DanielRPK via un renvoi de MarvelNEWS sur X.com