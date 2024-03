Parmi les différentes versions de Spider-Man, l'une d'entre elles a particulièrement marqué les esprits dans Into the Spider-Verse. Notamment grâce à la performance de son acteur, qui pourrait bientôt en reprendre le rôle !

Spider-Man: Into the Spider-Verse est une véritable pépite permettant de rassembler plusieurs versions iconiques du Tisseur. Parmi celles-ci, le mystérieux Spider-Man Noir avait fait forte impression grâce à la performance de Nicolas Cage. Celui-ci serait ainsi en discussion pour incarner à nouveau ce charismatique personnage !

La performance de Nicolas Cage en Spider-Man a fait des émules

Parmi les plus grandes réussites récentes de Sony avec la licence Spider-Man, la série de films Spider-Verse occupe les plus hautes places du podium. Son énorme succès est notamment dû à une superbe animation et à une très intelligente représentation des différents Tisseurs dans le multivers. L'une d'entre elles a fait particulièrement forte impression. Spider-Man Noir, apparu pour la première fois en 2009, est une déclinaison fascinante de Peter Parker. Celui-ci évolue dans une version sombre de New York dans les années 30, toute en noir et blanc. Il était incarné dans Into the Spider-Verse par l'éminemment célèbre Nicolas Cage.

Nous n'avons malheureusement pas pu revoir ce personnage d'une classe folle dans Across the Spider-Verse. Sony aurait cependant d'autres plans le concernant. Une série live-action qui lui est exclusivement dédiée est en effet dans les cartons. À la tête du projet, nous avons Steve Lightfoot, showrunner de l'excellente série The Punisher. Comble du bonheur, Nicolas Cage serait en discussion pour représenter cette version sombre de Spider-Man.

Un retour en grande forme pour Nicolas Cage ?

L'acteur bien connu s'est confié à Collider sur le sujet. « Je peux dire qu'on a parlé. Le fait que j'adore le personnage n'est pas un secret. Je pense qu'il s'agit d'un superbe mélange du chef d'œuvre de Stan Lee. Il n'y a toutefois rien de définitif, c'est juste de la discussion ». Compte tenu de la popularité de sa performance dans le rôle, il serait cependant dommage que la série fasse l'impasse sur une telle aubaine.

Avec Nicolas Cage dans le rôle principal et le showrunner de The Punisher à la réalisation, la série live-action Spider-Man Noir pourrait certainement faire des étincelles. Malheuresement, l'état d'avancement du projet est autant dans le noir que cette déclinaison typée années 30 de Peter Parker. Les fans désireux d'en savoir plus devront donc faire preuve de patience.