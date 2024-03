Depuis quelques mois, l'on entend parler d'un certain film Spider-Man 4 en danger, ou radicalement différent. Ces derniers jours, l'idée d'un autre projet portant le même nom tisse peu à peu sa propre toile. Cette fois, c'est de l'aveu d'un réalisateur bien connu qui a lancé la mode des films de super-héros au début des années 2000. Oui, on parle bien de Sam Raimi !

L'ancien Spider-Man 4, plus de dix ans après

Après l'apparition de Tobey Maguire dans son rôle iconique de Spider-Man dans No Way Home en 2021, nombre de fans ont appelé de leurs vœux son retour en tant qu'acteur principal. La suite des aventures avec Tom Holland semble à l'heure actuelle compromise. Ils n'étaient visiblement pas les seuls, puisque Sam Raimi lui-même a exprimé un tel souhait depuis quelques années. La chose aurait pu arriver bien plus tôt. Spider-Man 4 a en effet été annulé en 2010. Le réalisateur s'est en effet retiré du projet, n'estimant pas pouvoir respecter une date de sortie fixée à mai 2011. Le film aurait certainement rencontré un beau succès, au vu du casting prévu à l'origine. Nous aurions notamment pu voir le Vautour incarné par John Malkovich, Docteur Connors/Le Lézard par Dylan Baker et Anne Hathaway dans la peau de Felicia Hardy/La Chatte Noire.

Un bien beau programme qui n'aura malheureusement jamais vu le jour. Pour autant, l'idée de relancer le duo Sam Raimi/Tobey Maguire n'a visiblement jamais vraiment quitté le réalisateur. Cela a été évoqué à l'occasion de la Monster-Mania Con qui s'est tenue ce week-end. Sur place, l'homme derrière non seulement la trilogie originale Spider-Man mais aussi les films Evil Dead a rencontré @LukasASoaresRM. Fan de Spider-Man de longue date, celui-ci lui a demandé où en était le potentiel projet d'un quatrième Spider-Man avec Tobey Maguire dans le costume.

Le Peter Parker de Tobey Maguire ne sera certes plus vraiment un jeune homme, mais la perspective reste excitante ! © Sony Pictures

Tout vient à point à qui sait attendre

Sam Raimi a ainsi répondu au prolifique utilisateur de X (anciennement Twitter) comme suit : « Il y a de bonnes chances que cela arrive, car j'ai autant envie que vous de revoir Tobey dans le costume de Spider-Man. Si ça doit se faire, ce sera en temps et en heure ». L'affaire n'était pourtant pas gagnée, l'homme ayant indiqué qu'en 2021 qu'un tel projet ne serait pas possible en raison de l'introduction du multiverse. Il est toutefois rapidement revenu sur ses propos, à condition qu'il trouve un script à son goût.

Trois ans plus tard, il semblerait que l'idée ait fait son chemin dans son esprit. La semaine dernière, c'était Thomas Haden Church, l'interprète de l'Homme-Sable dans Spider-Man 3, qui nous donnait un son de cloche similaire. Il semble également convaincu qu'un quatrième film arrivera un jour, et il serait ravi de reprendre son rôle. Il ne faudra toutefois pas tarder. De son propre aveu, il commence à se faire un peu vieux. On peut également en dire de même pour Tobey, qui s'est montré à dessein un brin rouillé dans No Way Home.

On dit que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Avec ses films modernes, Sony est coincée dans une spirale de productions pour le moins médiocres. Son salut se trouverai-t-il en fait du côté de ceux qui l'ont propulsée au sommet ? L'avenir nous le dira, et on l'espère dans pas trop longtemps !