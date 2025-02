Après la remontada fulgurante avec Deadpool & Wolverine, Marvel est en train de boire à nouveau la tasse avec son Captain America 4 Brave New World. Les critiques loin d'être tendres voire souvent désastreuses, et du côté du box-office, ce n'est pour l'instant pas une victoire. Et par rapport au carton de Deadpool 3, on se dirige vers un flop monumental. En revanche, l'avenir de la maison des super-héros est déjà un plus radieux à la télévision. Les premiers retours sur Daredevil Born Again font état d'une série au niveau de celle Netflix, ce qui n'est tout de même pas rien. Du côté de Spider-Man, le petit écran lui sied aussi à merveille puisque l'homme araignée rencontre du succès avec une excellente série.

Marvel dévoile ses plans pour cette nouveauté Spider-Man

Marvel et Disney ont déjà pris la décision de repousser la sortie de Spider-Man 4. Néanmoins, le report n'est vraiment pas énorme puisqu'au lieu d'arriver dans les salles américaines le 24 juillet 2026, il sera visible à partir du 31 juillet 2026. Si vous voulez revoir l'homme araignée beaucoup plus rapidement, vous pouvez vous tourner vers la plateforme de streaming vidéo Disney+ pour la série Votre fidèle serviteur Spider-Man qui a tissé sa toile le 29 janvier 2025. Contrairement à Captain America, les critiques sont nettement plus positives. Et heureusement d'ailleurs, car Marvel Television et Disney Plus ont déjà fait savoir que la saison 2 est bien avancée, et qu'une saison 3 a été commandée.

Il y a quelques jours, le showrunner Jeff Trammell a révélé que Gwen Stacy alias Spider-Gwen allait être dans la saison 2 de Votre fidèle serviteur Spider-Man. Une nouvelle saison qui pourrait prendre un peu plus de temps et ne pas être disponible avant la fin 2026. Mais Brad Winderbaum, le président de Marvel Television, a annoncé une excellente nouvelle, à savoir que les autres saisons pourraient arriver plus vite. Si tout se passe bien, chaque année, les abonnés Disney+ devraient avoir leur dose de Spider-Man.

« Nous aurions une saison de Spider-Man chaque année, si cela ne dépendait que de moi. Comme vous le savez, dans l'animation, l'écart entre la saison 1 et la saison 2 est généralement plus important que dans les saisons suivantes. Et il en sera de même pour Votre fidèle serviteur. Nous devrons attendre un peu plus d'un an pour la saison 2, mais ensuite, la sortie devrait se faire à un rythme annuel, si tout va bien ». La saison 1 de Your Friendlly Neighborhood Spider-Man a pour l'instant été une excellente surprise, et peut se targuer d'avoir un score presse Rotten Tomatoes quasi parfait de 97%.

