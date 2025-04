Sony a enfin donné de vraies nouvelles d'un film Spider-Man ultra attendu qui aurait dû sortir depuis plusieurs années déjà, et a divulgué les toutes premières et magnifiques images.

L'évènement CinemaCon 2025 de Las Vegas a réservé de belles surprises aux fans de Spider-Man. Sony Pictures est venu les bras chargés de cadeaux avec des mises à jour attendues sur les prochains longs-métrages, dont celui avec Tom Holland mais également le troisième et dernier volet d'une splendide fresque animée qui a cartonné. Préparez-vous, Beyond the Spider-Verse débarque et fait grimper la hype avec des premiers visuels. Et vous allez le voir, les artistes n'ont rien perdu de leur talent. C'est superbe !

Que vous ayez regardé ou non Spider-Man: Generation (Into the Spider-Verse) et sa renversante suite Across the Spider-Verse, il est impossible d'être passé à côté. Et pour cause, les films d'animations de Joaquim Dos Santos et Kemp Powers ont été de gros cartons commerciaux et critiques. Avec leur style d'animation ultra léchée, les longs-métrages ont réconcilié tous les fans du super-héros de Marvel. Malheureusement, le dernier volet se fait toujours attendre après la grève des scénaristes et des acteurs, mais aussi des différends qui ont éclaté au sein de l'équipe des artistes qui ont dénoncé leurs conditions de travail.

À l'occasion du CinemaCon, Spider-Man Beyond the Spider-Verse a fait un retour surprise avec quatre magnifiques images officielles. « Nous savons à quel point cette franchise est importante pour tant de gens autour de nous. Nous ne pouvions tout simplement pas faire marche arrière. Nous avons donc décidé de prendre le temps nécessaire pour être sûrs de bien faire les choses. Ce sera une fin massive pour la trilogie » a déclaré et promis l'équipe du film.

Les co-réalisateurs ne sont pas venus les mains vides et ont diffusé un trailer aux médias qui est pour l'instant confidentiel, mais certains d'entre eux se sont exprimés dessus. Visiblement, il faut s'attendre à un style d'animation qui va encore repousser les limites du genre avec de nouvelles techniques qui feront leur effet. En plus de se dévoiler, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui est l'un des films les plus attendus, a fait sa grande annonce. Il donne rendez-vous aux fans américains le 4 juin 2027 au cinéma. Pas de date de sortie en France encore, mais ça devrait probablement être le 2 ou 9 juin 2027. Oui, ça fait encore deux ans à attendre, mais au moins, les artistes peuvent prendre le temps de bien faire les choses.









Des infos sur le trailer de l'événement CinemaCon 2025

Curieux de savoir ce que contient le premier aperçu de Spider-Man Beyond the Spider-Verse ? Ça tombe bien car le site DiscussingFillm a justement offert un résumé de ce que les personnes présentes sur place ont pu voir. « Le premier aperçu s'ouvre sur une caméra se déplaçant à travers une sorte de prisme multicolore, avec des scènes des deux films précédents entrecoupées. Le film passe ensuite à une succession rapide de scènes auxquelles les spectateurs peuvent s'attendre. Miles (Shameik Moore) et Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) sont sur une moto. La Tache (Jason Schwartzman) aspire les couleurs de divers environnements. En parlant de la Tache, il semble avoir la capacité de se transformer en une forme arachnéenne qui le voit ramper de façon menaçante vers nos protagonistes ».

Pour cette conclusion de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui se veut donc massive et épique, il sera nécessaire d'avoir vu les deux films précédents. En effet, ce troisième volet se déroule quelques secondes seulement après Across the Spider-Verse.

Source : SpiderVerse, Variety, Discussingfilm.