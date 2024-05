Sony Pictures veut saisir toutes les opportunités autour de Spider-Man. Et pour l'instant, la société de production mène très bien sa barque au regard du carton de la dernière trilogie. Du côté des spin-off en revanche, c'est la déroute complète. Dans ses futurs plans, la firme a officialisé son intention de s'allier à Prime Video pour la série Noir avec Nicolas Cage dans le rôle d'un détective en bout de course et malchanceux. Par contre, l'autre projet qui était en cours avec la plateforme de SVOD vient d'être purement et simplement annulé.

Une grosse série Spider-Man pour Prime Video est annulée

La série Spider-Man Noir pour Prime Video est entre de bonnes mains puisqu'elle est chapeautée par l'équipe d'Into the Spider-Verse. Des valeurs sûres qui devraient permettre au show télévisé de voir le jour à une date encore indéterminée. Mais Sony Pictures avait également une série Silk : Spider Society dans ses cartons, qui aurait dû se focaliser pour une fois sur une héroïne : Cindy Moon. Une collègue de classe de Peter Parker qui, comme lui, a été mordue par une araignée lui conférant des pouvoirs similaires. À savoir celui de se déplacer en tissant des toiles et de repérer des dangers grâce à son Spider-Sense maison. Cindy Moon était apparu brièvement dans Homecoming ou Avengers Infinity War sous les traits de Tiffany Espensen.

Cette série Spider-Man était donc prometteuse dans la mesure où elle aurait pu réellement créer une rupture avec tous les films déjà sortis jusqu'à maintenant. Mais ça n'arrivera pas. Après avoir essayé de faire naître ce projet, qui est passé par trois versions, Amazon a arrêté les frais. Visiblement, l'un des derniers points qui a posé problème est justement cette volonté de mettre en avant Silk. Les dirigeants auraient ainsi préféré que cette série Spider-Man ne se concentre pas sur ce personnage, ce qui était impossible.

Silk : Spider Society aurait dû être conçue par Angela Kang (The Walking Dead), et pourrait peut-être avoir une seconde chance. La série est bel et bien annulée chez Amazon, mais selon Variety et Deadline, Sony Pictures serait en train de chercher un autre partenaire pour remettre sur les rails le show. Netflix ? Disney+ ? Max ?