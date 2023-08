L'univers cinématographique Spider-Man a de beaux jours devant lui. Sony va le développer davantage avec une série de spin-off. Dans l'ordre, on aura Madame Web (14 février 2024), Venom 3 (10 juillet 2024) et Kraven le chasseur (28 août 2023), si les dates de sortie ne changent pas entre temps. L'un des projets a fait une importante annonce.

L'un des spin-off de Spider-Man fait une importante révélation

Sydney Sweeney, qui tient l'un des rôles principaux de la série Euphoria et qui sera à l'affiche du film indé Reality, a rejoint l'univers de l'homme araignée il y a plusieurs mois de cela. Elle est en effet au casting du spin-off de Spider-Man, Madame Web. Mais jusqu'à maintenant, son rôle était encore inconnu. Et il s'avère qu'une rumeur avait vu juste puisque Sydney Sweeney sera la Spider-Woman du film. Elle jouera la deuxième version du personnage alias Julia Carpenter. Une super-héroine créée en 1984.

Un rôle taillé sur mesure ? Pas vraiment. Lorsqu'elle a appris qu'elle était retenue pour le spin-off de Spider-Man, elle a pris peur. Elle a alors foncé dans une librairie pour faire ses devoirs afin d'en savoir plus sur son personnage. « J'ai été prise d'une crise de panique, bien sûr. Je me suis immédiatement rendue dans le magasins de comics et j'ai acheté tous ceux qui mentionnaient mon personnage » (via Variety). Et selon elle, Madame Web a des chances de marcher au box-office car ce n'est pas ce à quoi les gens s'attendent. « Je pense que c'est différent de ce à quoi s'attendent les gens pour un film de super-héros ». Le spin-off devrait donc prendre à contre-pied les derniers Spider-Man, les autres films Marvel ou les productions DC Studios.

Là où le long-métrage va faire la différence, c'est sur le traitement de Cassandra Webb incarnée par Dakota Johnson (Cinquante Nuances de Grey). Ce sera une jeune version afin de raconter ses origines. « On raconte l'histoire de Madame Web. Si vous êtes fan de Spider-Man, vous allez adorer le personnage, car vous la connaissez déjà. Mais puisque son personnage n'a jamais été très développé dans les comic books, on a décidé de raconter ses origines. Donc on la rencontre avant qu'elle ne devienne Madame Web, et on comprend comment elle est devenue cette personne. Ça va être une interprétation totalement nouvelle pour les fans » (via Ecran Large).

Sydney Sweeney dans la série Euphoria (crédits : Telegraph).

Un point sur tous les prochains films Spidey en préparation

Voilà pour la dernière nouvelle sur Madame Web, mais Sony Pictures planche sur d'autres projets et notamment Spider-Man 4. Un film qui doit voir revenir Tom Holland dans le costume de l'homme araignée, et Zendaya dans la peau de sa petite-amie MJ.

Un long-métrage d'animation inédit Spider-Woman a été confirmé. Ensuite, il y aura aussi le très attendu Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la seconde partie d'Across the Spider-Verse. Miles Morales fera également son retour en solo dans un film live-action cette fois. Malheureusement, aucune info sur le projet Spider-Woman ou Miles Morales à l'heure actuelle.

Enfin, il se murmure que Sam Raimi pourrait resigner un épisode de Spider-Man avec Tobey Maguire. « Il y a toujours eu... j'ai entendu des rumeurs... selon lesquelles Sam Raimi allait réaliser un autre film Spider-Man avec Tobey Maguire. Et si ça se fait, peut-être que je militerais pour au moins faire un caméo » a déclaré Thomas Haden Church, L'Homme-Sable dans la franchise cinématographique.

Et Sam Raimi, est-il partant ? Oui, même si ça ne concerne pas Spidey, il veut retravailler avec Maguire. « Tout est possible. J'ai compris que tout était possible, vraiment tout, dans l'univers Marvel après avoir réalisé Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'aime Tobey. J'aime Kirsten Dunst. Tout est possible. Je n'ai pas réellement d'histoire ou de plan et je ne sais pas si Marvel serait intéressé par cela à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de cette idée et je n'ai pas cherché à le savoir. Mais ce serait merveilleux. Même si ce n'est pas un film Spider-Man, j'aimerais beaucoup travailler à nouveau avec Tobey ».