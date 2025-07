En avril dernier, nous apprenions enfin le nom complet de Spider-Man 4, baptisé A Brand New Day. Ce afin de refléter une suite directe des événements du précédent opus, le très apprécié No Way Home. On sait également que le film doit sortir le 31 juillet 2026, soit dans peu ou prou un an. Le tournage devait quant à lui démarrer dès cet été, et l'échéance approche enfin pour cette partie absolument cruciale de la création des prochaines aventures de Peter Parker incarné par Tom Holland. Peu avant de commencer les choses sérieuses, celui-ci s'est confié auprès de Flip Your Wig avec des informations prometteuses.

Spider-Man 4 A Brand New Day commence à devenir une réalité

Si un certain mystère continue encore de planer sur Spider-Man 4, quelques langues ont commencé à se dénouer ces derniers mois. Nous savons entre autres que Tom Holland partager l'affiche, mais peut-être dans une moindre mesure, avec Zendaya et Jacob Batalon, qui reprendront leurs rôles respectifs de MJ et Ned, mais a priori dans une moindre mesure. En revanche, un personnage qu'on attendait pas devrait prendre plus de place à l'écran : le marquant Punisher de Jon Bernthal, qui a réinterprété Frank Castle récemment dans Daredevil Born Again.

En attendant d'avoir plus de détails sur le casting, Tom Holland a tenu une interview auprès de Flip Your Wig peu avant le début du tournage de Spider-Man 4. L'interprète de Peter Parker indique notamment que ce film réalisé par Daniel Destin Cretton va se concentrer sur des lieux réels et utiliser des méthodes « old-school » de tournage. « Dans le dernier film, on a eu beaucoup de contraintes à cause de la pandémie de COVID. Maintenant, on veut vraiment tourner le film comme à l'ancienne, dans des lieux réels. On va par exemple utiliser les rues de Glasgow [En Écosse, NDLR] pour cette scène énorme qu'on est en train de mettre en place ».

Même si Spider-Man 4 utilisera fatalement de la CGI pour certains effets ajoutés en post-production, la volonté est donc de proposer un film le plus réaliste possible, dans de véritables décors. Cela signifie également que l'ambiance du prochain épisode sera plus « street level » et moins psychédélique comme l'étaient les précédents. Dans un tel contexte, des protagonistes comme le Punisher ont donc totalement leur place. Maintenant que le tournage de Spider-Man 4 approche, nous devrions donc avoir plus de détails sur toute cette affaire bientôt.

