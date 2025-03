Spider-Man 4, sans doute le film Marvel le plus attendu à l’heure actuelle, refait parler de lui avec une grande nouvelle officielle qui devrait faire beaucoup de bruit (et dans le bon sens).

Spider-Man 4 est l’un des films Marvel les plus attendus. Il faut dire que ces derniers temps, les rumeurs et les leaks se multiplient, et nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’en relayer plusieurs ici même sur Gameblog. Parmi elles : l’arrivée potentielle de Black Cat ou encore l’ambition du film de placer la barre très haut.

Spider-Man 4 a un casting qui s'étoffe

Mais cette fois, c’est officiel : Sadie Sink rejoint l’univers Marvel. L’actrice révélée dans Stranger Things sera au casting du prochain Spider-Man 4, aux côtés de Tom Holland. Une annonce qui ne passe pas inaperçue, tant elle soulève déjà de nombreuses questions.

Pour le moment, Marvel garde le secret sur le personnage que jouera Sadie Sink. Mais les rumeurs vont bon train. Certains fans pensent qu’elle pourrait incarner une nouvelle version de Mary Jane Watson, plus proche des comics. D’autres misent sur une intrigue liée au multivers. Elle pourrait alors jouer May Parker, la fille de Peter et MJ dans un univers parallèle.

Autre théorie : son arrivée dans le film Spider-Man 4 serait en réalité un premier pas vers le reboot des X-Men. Sadie Sink a longtemps été pressentie pour jouer Jean Grey. Ce nouveau rôle vient-il confirmer cette rumeur… ou la mettre de côté ? Difficile à dire pour l’instant.

Une actrice déjà bien installée

Son arrivée dans Spider-Man 4 est déjà très bien perçue par les fans. Si son nom ne vous dit rien, son visage vous est sûrement familier. Sadie Sink s’est fait connaître grâce à son rôle de Max dans Stranger Things, un personnage très apprécié. Elle a marqué les esprits dès la saison 2. Depuis, elle a enchaîné les projets. On l’a vue dans la trilogie Fear Street sur Netflix, puis dans The Whale, aux côtés de Brendan Fraser. À seulement 22 ans, elle s’impose déjà comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération.

Très peu de choses ont filtré sur Spider-Man 4. On sait simplement que le film sera réalisé par Destin Daniel Cretton (Shang-Chi). Le scénario est confié à Chris McKenna et Erik Sommers, les auteurs des précédents volets avec Tom Holland.

Source : Deadline