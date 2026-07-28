Spider-Man Brand New Day sera le 4ᵉ épisode de la saga avec Tom Holland. Soyez armé comme il faut avant le nouveau film grâce à notre récap de tout ce qu'il faut voir avant d'aller au cinéma.

À la veille de la sortie de Spider-Man Brand New Day au cinéma, êtes-vous prêt à vous rendre en salle ? Nous avons listé pour vous tous les films et séries pour vous mettre à jour sur les événements du MCU. Entre les aventures principales de Peter Parker et celles des personnages clés de ce 4ᵉ volet, vous aurez tous les éléments pour comprendre les références et les enjeux de cette suite.

Spider-Man Brand New Day, un nouveau chapitre au cinéma pour l'Homme-araignée

Tom Holland revient dans le costume de l'Homme-araignée. Mais, après les événements de No Way Home, ce n'est plus le même. Brisé par les conséquences de ses propres actes, il tente de se reconstruire en tant qu'homme et en tant que super-héros dans les rues de New-York. De nouveaux ennemis émergent d'ailleurs en nombre, prêts à lui donner du fil à retordre. Mais alors qu'il se pensait plus seul que jamais, il va chercher dans le Punisher un allié de choix. Alors pour comprendre comment les deux personnages en sont arrivés là, voici tous les films et séries à voir avant Spider-Man Brand New Day.

Spider-Man Homecoming, les premiers pas de l'Homme-Araignée

C'est avec Spider-Man Homecoming (2017) que les choses sérieuses commencent vraiment pour Tom Holland, le nouveau Peter Parker. Alors lycéen, le jeune homme découvre ici ses pouvoirs arachnides qu'il va devoir mettre relativement vite en pratique pour lutter contre un premier ennemi.

Au-delà de l'affrontement central de Homecoming, cet épisode fondateur introduit les proches Peter Parker qui seront de retour dans Spider-Man Brand New Day, à savoir MJ et Ned. Plus encore, la scène post-crédit a un intérêt tout particulier pour le prochain film. En effet, elle met en scène Mac Gargan, le futur Scorpion.

Captain America: Civil War, la première apparition de Spidey dans le MCU (facultatif)

Pour vous mettre en jambe si vous voulez vous lancer dans un marathon très complet, Captain America Civil War est la porte d'entrée pour le Spider-Man de Tom Holland dans le MCU. C'est dans ce film de 2016 qu'il fait sa première apparition avant d'avoir droit à ses propres films. Il intervient alors comme jeune débutant, tout de même prêt à apporter son soutien aux super-héros aguerris.

© Marvel Studios.

The Punisher, la série Netflix

Peter Parker ne sera pas le seul héros de Spider-Man Brand New Day. L'Homme-araignée va faire équipe avec Frank Castle, alias The Punisher. Alors si vous voulez vous familiariser avec le justicier sans compromis avant le nouveau film, vous pouvez vous replonger dans la série Netflix de 2017. D'ailleurs, si vous avez du temps devant vous, osez même un détour avant cela par la série Daredevil de ladite plateforme de SVOD puisque c'est dedans qu'il fait sa première apparition.

© Marvel Studios.

Avengers: Infinity War, le traumatisme de Bruce Banner (facultatif)

Tant qu'on parle des autres héros qui vont briller dans Spider-Man Brand New Day, les différents trailers nous ont montré que Bruce Banner aura une place importante dans la nouvelle vie de Peter Parker. Dès lors, le mieux pour être à jour sur le développement du personnage et surtout de son rapport avec son alter-ego tout de vert, Hulk, c'est avec Avengers Infinity War qu'il faut commencer. Car, vous le verrez, l'apparition de Thanos dans le MCU change tout pour lui en 2018 et l'Homme-araignée en est témoin.

© Marvel Studios.

Avengers: Endgame, le film qui brise tout, même Spider-Man (facultatif)

2019 a été une année choc pour tous les fans de Marvel. L'affrontement de colosses qui a lieu dans Avengers Endgame marque un tournant pour bien des personnages, Peter Parker et Bruce Banner compris. D'une part, Spider-Man ne sera plus jamais le même héros après ce film. D'autre part, c'est dans celui-ci que naît le « Smart Hulk », donc dernière incarnation connue du fameux géant vert.

© Marvel Studios.

Spider-Man Far From Home, le point de départ de Brand New Day

Si vous faites l'impasse sur les Avengers, Spider-Man Far From Home recontextualise une bonne partie des éléments directement en lien avec l'Homme-araignée. Et pour cause, il a été directement touché par Endgame, c'est d'ailleurs pourquoi sa sortie la même année a impact d'autant plus considérable sur les fans. Mais pour en revenir à Brand New Day, c'est aussi dans ce deuxième film centré sur le personnage de Tom Holland qu'est plantée la graine à l'origine même de la situation du prochain volet.

Spider-Man No Way Home, le dernier film avant Brand New Day

C'est en 2021 que nous voyions Peter Parker pour la dernière fois avant Spider-Man Brand New Day. Et puisque le 4e film est une suite directe de No Way Home, vous vous doutez bien que le film le plus indpensable de la liste est évidemment celui-ci. C'est avec lui qu'on comprend pourquoi le tisseur de toile a recommencé sa vie et dans quel état émotionnel et psychique il se trouve avant ses nouvelles aventues.

She-Hulk : Avocate, un dernier coup d'œil vers Bruce Banner (facultatif)

On sait bien que ce n'est pas la série préférée des fans de Marvel. Cela dit, si vous aimez vraiment Hulk et que vous voulez voir où il en est dans sa vie avant Spider-Man Brand New Day, alors vous pouvez vous plonger dans la mini-série She-Hulk. Sortie en 2022 sur Disney+, elle suit le parcours de Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner.

© Disney et Marvel Studios.

The Punisher: One Last Kill, le pont entre Castle et Brand New Day

Autre indispensable de cette liste, l'épisode spécial The Punisher One Last Kill sorti cette année sur Disney+ fait un pont direct entre le Castle et Spider-Man Brand New Day. L'intrigue se déroule juste avant les événements du film. C'est en fin de compte une mise en bouche pour le grand spectacle au cinéma.

En résumé, les films et séries à voir avant Brand New Day selon vos priorités

Avec tout cela, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous préparer avant de voir Spider-Man Brand New Day. Cela dit, on comprendrait que vous n'ayez pas le temps de tout regarder. Alors, selon vos priorités, on a trois sélections à vous conseiller :

Pour une rétrospective complète , jetez-vous sur tous les titres de la liste

, jetez-vous sur tous les titres de la liste Si vous voulez seulement les indispensables , nous vous conseillons : La trilogie des Spider-Man de Tom Holland La série Punisher et son épisode spécial

, nous vous conseillons : Si vous voulez juste l' essentiel , alors vous pouvez vous contenter de : No Way Home Punisher One Last Kill

, alors vous pouvez vous contenter de :

Quand sort Spider-Man Brand New Day au cinéma ?

Spider-Man Brand New Day sort le 29 juillet 2026 dans les salles de cinéma en France. Il sera disponible aux États-Unis le 31 juillet. Puisqu'il s'agit de l'un des plus gros blockbusters de l'année, il restera certainement un moment à l'affiche. Vous avez donc le temps de vous faire un petit marathon avant de prendre votre ticket si vous le souhaitez.