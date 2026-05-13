Disney+ accueille sa grande série événement de mai 2026 et elle signe le retour d’un des anti-héros de Marvel les plus appréciés des fans. Un comeback déjà qualifié de « brutal et sans compromis ».

En mai 2026, Disney+ compte bien sortir le grand jeu. En effet, tout au long du mois, la plateforme SVOD enchaînera les nouveautés en naviguant entre blockbusters, grands classiques du cinéma, films cultes ressuscités 20 ans plus tard et productions plus musclées originales. Mais du côté des séries, c’est surtout le retour d’un anti-héros particulièrement apprécié des fans de Marvel qui est attendu. Et à en juger les premiers retours, son comeback s’annonce aussi brutal que fracassant.

The Punisher de retour sur Disney+

Le moment est enfin arrivé pour les fans de Frank Castle. The Punisher One Last Kill est désormais disponible sur Disney+, le temps de son aventure la plus sombre et brutale à ce jour. Après son retour remarqué dans Daredevil Born Again, Jon Bernthal reprend ainsi son rôle dans cette mini-série standalone centrée sur un Frank Castle plus tourmenté que jamais. Disney+ reste volontairement cryptique sur le synopsis, se contentant d’indiquer que l’anti-héros Marvel cherche un sens à sa vie au-delà de la vengeance, jusqu'au jour où « une force inattendue » le ramène malgré lui au combat. Et à en croire les premiers retours, la série n’a pas été édulcorée pour son arrivée sur Disney+.

Les premières critiques américaines parlent en effet d’un projet « brutal » et « sans compromis », certains allant même jusqu’à le qualifier d’histoire « la plus sauvage jamais produite par Marvel ». Plusieurs avis évoquent également une plongée particulièrement intense dans la psyché du Punisher, de sa rage, sa violence et ses traumatismes profondément enfouis. Même enthousiasme autour de la performance de Jon Bernthal, décrite comme la « performance d’une carrière » par certaines des premières critiques américaines, qui saluent sa capacité à incarner à lui seul toute la souffrance, la colère et la brutalité du personnage. Au-delà des fusillades et des scènes d’action particulièrement nerveuses, The Punisher One Last Kill semble donc surtout vouloir explorer le personnage de Frank Castle sous un angle plus psychologique que ses précédentes apparitions dans l’univers de Marvel. Vous pouvez désormais faire votre propre avis : la série Marvel est disponible dès maintenant sur Disney+.