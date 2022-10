Comme toujours, en ce qui concerne Marvel aujourd'hui, il y aura deux camps. Celles et ceux séduits par l'humour et la légèreté de She-Hulk, un ton que partagent désormais et depuis longtemps toutes les productions du Marvel Cinematic Universe, et celles et ceux qui en ont assez, depuis des années, d'avoir toujours la même formule au menu. Mais alors que se termine la première saison mettant en scène l'avocate et cousine de Hulk, avec un épisode tous les jeudi sur Disney+, les deux camps devraient se rejoindre sur un point.

L'épisode final des aventures de la géante verte est pour le moins inattendu, soulève bon nombre de questions et pourrait bien bouleverser tout le MCU.

Dans la dernière série évènement Marvel, on retrouve Tatiana Maslany (Jennifer Walters / She-Hulk), Ginger Gonzaga (Nikki Ramos), Jameela Jamil (Titania) ou encore Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk).

L'apparition récente la plus marquante, c'est bien sûr le retour de Charlie Cox, Daredevil torturé de la série éponyme Netflix, bien plus léger chez Disney, à l'image de son costume jaune, issu des origines du personnage. Mais au regard de ce que propose la fin de l'épisode 9, Whose Show Is This ? en VO, la présence de l'avocat justicier semble d'un coup reléguée au second plan.

En effet, pas de grand méchant à défaire dans un combat dantesque pour conclure, mais un quatrième mur éclaté façon puzzle, avec l'apparition de K.E.V.I.N. (pour Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus), un robot plutôt inquiétant qui produit les films et les séries à la chaîne, référence explicite à Kevin Feige, le grand manitou du MCU. Il manque juste la casquette.

Un rôle qui n'est pas sans rappeler celui de Mojo, ennemi des X-Men qui propose des programmes cruels et violents, dans lesquels les Mutants sont les participants malgré eux. Et justement, la Hulk féminine pose la question à K.E.V.I.N. à propos de la bande de Cyclope, Wolverine et cie, et leur présence à venir dans le MCU.

Briser le quatrième mur n'est pas quelque chose de nouveau dans les comics Marvel, et si Deadpool 3 l'a déjà fait pour le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, on pensait que l'anti-héros serait un peu l'exception qui confirme la règle, en théorie imposée par le MCU, et une certaine forme de continuité.

Mais depuis, le multivers s'est instillé dans tous les recoins des productions Marvel, pour le plus grand plaisir des fans mais également pour faire office de rustine bien grossière sur des points de récits pas vraiment très solides...

Reste à voir de quelle manière reviendra le personnage de She-Hulk dans les prochaines productions Marvel, qui semblent patiner un peu avec un Blade compliqué et des films retardés.