Les fans de l'Homme-araignée ont plusieurs projets en ligne de mire en ce moment. Eh oui ! Les films et séries Spider-Man vont très prochainement s'enchaîner. Cela dit, tout n'arrivera peut-être pas aussi tôt que les fans l'espèrent. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle dans l'absolu, ça va en décevoir certains : il ne faudra pas attendre trop vite l'un des prochains films à sortir.

Cette suite très attendue de Spider-Man se fait attendre

Après deux volets acclamés par la critique et le public, le film d'animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse est particulièrement attendu. Cependant, un projet de cette nature et de cette ampleur met du temps à se concocter. Cinq ans séparaient Into the Spider-Verse de sa suite, Across the Spider-Verse, sorti en 2023. Tout le monde se demande donc combien de temps il faudra patienter pour le troisième et dernier volet de la trilogie.

Spider-Man Beyond the Spider-Verse devait sortir bien plus rapidement après le second opus que celui-ci après le premier. Or, le délai ne fait que s'allonger. Initialement prévu pour le 29 mars 2024, le film a finalement décliné l'invitation des salles obscures pour cette année. Les espoirs étaient donc reportés sur 2025... mais selon Deadline, le film ne serait pas prévu pour 2025 non plus. Sony ne voudrait pas presser les équipes, préférant leur laisser le confort de créer leur œuvre.

Miles Morales dans Spider-Man: Across the Spider-Verse. © Sony Pictures Animation

Dès lors, il faudra s'attendre à ce que Beyond the Spider-Verse n'arrive qu'en 2026, voire 2027. En attendant, les fans auront tout de même de quoi s'en mettre plein les yeux, à commencer par la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui débarquera sur Disney+ le 29 janvier 2025. L'année prochaine verra également le début du tournage de Spider-Man 4, toujours avec Tom Holland en vedette. Et puis, n'oublions pas une autre série très attendue qui se prépare, à savoir Spider-Man Noir, avec Nicolas Cage. L'Homme-araignée aura fort à faire dans les années à venir !