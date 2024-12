L'un des films Spider-Man les plus attendus des prochaines années donne de ses nouvelles. Après ça, les fans vont être aux anges, on peut vous l'assurer !

La franchise Spider-Man n'aura probablement jamais été aussi exploitée qu'en ce moment. Une pluie de nouveaux projets ou de suites vont encore inonder nos écrans dans les mois et années à venir. Que ce soit en live-action ou en animation, sous format long ou court, il va y avoir de quoi faire pour les fans ! Ces derniers ont d'ailleurs de quoi se réjouir, car une excellente nouvelle vient de tomber pour l'un des films les plus attendues du Spider-Verse.

Un duo de choc de retour pour le prochain Spider-Man

Côté cinéma, deux sagas se tirent la bourre en parallèle dans l'univers de Spider-Man : les films live-action avec Tom Holland dans le rôle de l'Homme-Araignée et la trilogie animée de Miles Morales. C'est bien cette dernière qui nous intéresse ici, puisque le dernier acte est enfin en train de se préciser.

Après les très acclamés Spider-Man Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse, les fans attendent impatiemment le troisième et ultime volet des aventures de Miles Morales (dans les films d'animation du moins, le personnage n'ayant pas dit son dernier mot dans les jeux et même en live-action).

Une bonne nouvelle vient enfin égayer les fans alors que Spider-Man Beyond the Spider-Verse ne cesse de reculer son horizon de sortie. De fait, le film retrouvera à sa réalisation le duo formé par Bob Persichetti et Justin K. Thompson, qui avait donné vie aux deux premiers volets. Entendu par le magazine Deadline, ils ont partagé leur enthousiasme pour la conclusion de cette saga :

La créativité et le soin apportés à chaque étape de ce projet ont été une véritable source d'inspiration. Nous avons créé ce que nous pensons être une fin très satisfaisante, et nous avons hâte que les fans en fassent l'expérience - nous y mettrons tout ce que nous avons ! Persichetti et Thompson, pour Deadline.

Bob Persichetti et Justin K. Thompson.

Pour le moment, les détails sur la fin de la trilogie restent secrets. Il faut dire qu'il y a encore à écrire. Néanmoins, le retour de ce binôme est des plus favorables pour une conclusion à la hauteur des attentes. D'ores et déjà, la président de Sony Pictures Animation rassure :

Bob, Justin et toute l'équipe de réalisation ont travaillé d'arrache-pied pour créer quelque chose de vraiment spectaculaire. Nous avons été époustouflés par ce que nous avons vu jusqu'à présent. Il y a encore du travail à faire pour clore l'histoire de Miles de manière satisfaisante. Mais, nous sommes convaincus qu'ils sont le duo idéal pour y parvenir. Kristine Belson, pour Deadline.

Patience sera de mise pour voir Spider-Man Beyond the Spider-Verse débarquer sur grand écran. Mais le projet semble être dans de bonnes mains. D'ici-là, les fans pourront patienter avec les nouvelles séries à venir, comme Your Friendly Neighborhood Spider-Man dès janvier 2025.