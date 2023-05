Les prochaines aventures de(s) Spider-Man se dévoilent un peu plus, et elles risquent de décevoir certains fans sur un point précis.

Cinq ans après un premier film d'animation salué par la critique et ayant lancé la saga du Spider-Verse, Sony Pictures revient avec un nouvel opus de Spider-Man. Le concept de multivers devrait y faire des merveilles, permettant des surprises scénaristiques ainsi que beaucoup de fan-service. Tout ce que peuvent espérer les fans, donc. Pourtant, certains pourraient bien ressortir frustrés de leur séance de cinéma.

Le prochain Spider-Man risque de jouer avec vos nerfs !

Le 31 mai, Spider-Man : Across the Spider-Verse sortira dans les salles françaises. Deux jours plus tard, ce sera aux Etats-Unis. Le film d'animation sortira également un peu partout dans le monde, où les fans trépignent d'impatience. Seulement, ils sont conscients qu'il ne s'agira là que du deuxième volet de ce qui a été annoncé comme une trilogie. Si le long-métrage devrait se suffire à lui-même, il a tout de même pour but de teaser la suite. Plus que du teasing, Across the Spider-Verse pourrait même s'avérer frustrant. Ou excitant. Cela dépendra de votre sensibilité. Le coréalisateur Kemp Powers révèle en effet que le film se terminera sur un cliffhanger pour vous donner envie de découvrir Spider-Man : Beyond the Spider-Verse, le dernier volet de la trilogie, prévu pour 2024. Powers va même jusqu'à comparer ce choix avec celui opéré à la fin de Star Wars, Episode V : L'Empire contre-attaque ! Ambitieux.

Across The Spider-Verse est un film en soi, mais il se termine définitivement sur un cliffhanger. Je pense que c'en est un bon. Nous espérons que c'est un teasing satisfaisant pour ce qui va arriver dans le troisième film. Nous voulions que les gens soient enthousiasmés par ce qui va suivre. Cela étant dit, il y a beaucoup de personnages clés dans ce film, et il a son propre arc narratif. Kemp Powers, via GamesRadar

Bande-annonce VF de Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Un premier record pour Across the Spider-Verse ?

Très apprécié, Spider-Man : New Generation a été maintes fois récompensé. Il a notamment obtenu l'oscar du meilleur film d'animation en 2019. On ne sait pas si sa suite suivra la même voie, mais elle est en tout cas bien partie pour ! Avant-même sa sortie, elle aurait déjà battue un record, selon la chaîne de cinéma américaine AMC Theatres. Avec ses 2h16, Across the Spider-Verse est déjà le film d'animation le plus long de l'histoire d'Hollywood. Et ça se comprend, tant il semble avoir de choses à raconter. On vous laisse le synopsis officiel juste ici.