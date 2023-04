Si vous êtes fan de l'homme araignée c'est votre jour avec la toute nouvelle bande annonce de Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Si il y a bien une œuvre Spider-Man vers laquelle tous les regards sont tournés c'est bien Across the Spider-Verse, le film d'animation qui se concentre sur le personnage de Miles Morales. Il faut dire que le tout premier film Spider-Man : New Generation fut une franche réussite à bien des niveaux. Aussi bien pour son scenario que sa technique et sa direction artistique de toute beauté.

Une suite qui s'enfonce dans le Multivers de Spider-Man

La toute nouvelle bande annonce est disponible ci-dessous :

Comme on pouvait s'en douter avec son titre, cette suite va s'enfoncer encore un peu plus dans le Spider-Verse. Le multivers étant un peu la nouvelle recette magique de Marvel permettant de proposer toutes les folies scénaristiques tout en charmant les nostalgiques. Notons d'ailleurs que le film est réalisé par Joaquim Dos Santos ,Kemp Powers et Justin K. Thompson (il s'agit de leurs premiers longs métrages), d'après un scénario écrit par Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham. C'est donc une grosse équipe de 6 personnes qui est à la tête du projet et plusieurs d'entre eux ont déjà une expérience dans l'adaptation de Comics. Le réalisateur Dos Santos par exemple a travaillé comme artiste sur la série d'animation Justice League (celle de votre enfance).

Un très beau casting

Du coté du casting on retrouve du beau monde avec évidemment le retour (en VO) de Shameik Moore dans le rôle de Morales. Il est accompagné de Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Jason Schwartzman, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Shea Whigham et Oscar Isaac. La star de Star Wars incarnera d'ailleurs l'énigmatique Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara que beaucoup de fans adorent.

Pour le scénario voici ce que l'on peut retenir :

Lorsque Miles Morales est approché de manière inattendue par sa meilleure amie et amoureuse Gwen Stacy pour accomplir une mission visant à sauver chaque univers des Spider-People d'un nouveau méchant mystérieux qui pourrait provoquer une catastrophe, Miles est prêt à relever le défi. Lui et Gwen voyagent ensemble à travers le multivers et rencontrent ses protecteurs, un groupe de Spider-People connu sous le nom de Spider-Force, dirigé par Miguel O'Hara. Cependant, Miles se retrouve en désaccord avec la Spider-Force et Gwen sur la façon de gérer la menace.

Le film est prévu pour le 31 mai 2023. Il reste donc presque 2 mois complets (à l'écriture de cette news) à patienter pour découvrir cet ambitieux long métrage d'animation.