Après le succès monstre de Spider-Man No Way Home, qui a été le film de super-héros le plus vu en France avec plus de 7,3 millions d'entrées, Marvel Studios et Sony Pictures ont la pression. Ils ne peuvent absolument pas se louper et vont devoir être à la hauteur des enjeux. Tout le monde en a conscience à commencer par Tom Holland qui avait déclaré ne pas vouloir rempiler si ça n'en valait pas la peine.

Spider-Man 4 à la recherche d'un réalisateur

Spider-Man 4 prêt à tourner à la rentrée pour une sortie en 2025 ? C'est la rumeur lancée par DanielRPK, mais pour l'instant, rien n'est acté. Une nouvelle déclaration de Kevin Feige pourrait d'ailleurs mettre à mal ce bruit de couloir. Selon le président de Marvel Studios, un premier jet du scénario ne devrait pas tarder à arriver. « Amy [Pascal] (ndlr : ex productrice de Sony Pictures qui a fondé sa société) et moi travaillons dessus. Nous avons des scénaristes qui vont nous fournir une ébauche assez rapidement » (via Gizmodo). Le film a donc franchi un nouveau cap, et les choses peuvent s'accélérer, mais sans histoire, il devient compliquer d'avoir une feuille de route claire.

L'autre souci actuellement, c'est de savoir qui sera aux commandes de ce Spider-Man 4. Car c'est maintenant sûr, Jon Watts, le réalisateur de la tant aimée trilogie avec Tom Holland et Zendaya ne reviendra pas. C'est encore Kevin Feige, le président de Marvel Studios, qui a annoncé ce gros changement à nos confrères de CinemaBlend. « Nous aimons Jon. Il a réalisé pour nous trois des meilleurs films Spider-Man, mais il a beaucoup de choses à faire en ce moment. Donc nous allons probablement chercher quelqu'un d'autre, simplement parce qu'il est occupé ailleurs » a t-il déclaré. Pour information, l'homme est notamment occupé sur la production de Destination Finale 6.

Un remplaçant en vue pour diriger Spider-Man 4 ? Kevin Feige n'a rien dit à ce propos. On sait que Sam Raimi a très envie de revenir sur la licence, mais ce serait plutôt pour un film avec Tobey Maguire au casting. D'ailleurs, en parlant de la distribution et à l'heure de publier cet article, seul Tom Holland est confirmé. D'après l'insider Jeff Sneider, Zendaya aurait néanmoins resigné en secret. La jeune actrice, vue récemment dans Dune 2, qui sera également de retour pour la saison 3 d'Euphoria.

Crédits : Sony Pictures / Marvel.