Alors que tout le monde attend de pied ferme Deadpool et Wolverine, la suite du MCU se prépare en coulisses. Parmi les projets les plus réclamés : un Spider-Man 4 avec Tom Holland. Les nouvelles seraient bonnes pour ce film.

Le MCU depuis de très longs mois maintenant. Les dernières séries et les films sortis au cinéma peinent à convaincre, quand la plupart des prochains projets ont été retardés et que le grand méchant a gentiment été remercié après son procès. La période est compliquée pour l’univers connecté de Marvel, qui promet d’être plus vigilant sur le choix de ses futurs projets. « La qualité plutôt que la quantité », a tenté de rassurer le grand patron de Disney il y a quelques mois. S’il y a bien un film du MCU qui pourrait cartonner, c’est bien le Spider-Man 4 de Tom Holland. Bonne nouvelle, les choses sérieuses devraient commencer très bientôt.

Spider-Man 4 pourrait sortir plus tôt qu'on ne le pense

Après l’énorme carton de No Way Home au box-office, Sony et Marvel jouent la carte de la prudence et prennent leur temps. Tom Holland lui-même avait précisé qu’un nouveau film ne se ferait que si « ça valait la peine » et que cela apportait quelque chose de concret au personnage qu’il bichonne tant. En d’autres termes, il fallait trouver une trame et des enjeux solides pour Peter Parker et c’est visiblement le cas. Le mois dernier, l’acteur confirmait enfin son retour dans Spider-Man 4 et il ne faudrait visiblement pas attendre aussi longtemps qu’on le pensait avant de le revoir dans le costume de l’homme-araignée.

Selon l’insider bien renseigné DanielRPK, le tournage du film devrait débuter dès cet automne avec une sortie en salles envisagée pour la fin 2025. Pour l’heure, seul Tom Holland a confirmé sa présence, le retour de Zendaya (MJ) et de Jacob Batalon (Ned) n’étant pas encore officialisé. On se doute qu’après les événements de No Way Home que le trio sera reformé tôt au tard et que les camarades de Peter devraient faire au moins une apparition dans Spider-Man 4. Tom Holland et les équipes ont cependant été clairs sur un point : ils ne souhaitent pas jouer dans la surenchère après la réunion épique des trois Tisseurs à l’écran.

© Sony

Si l’on en croit les rumeurs qui circulent, le film pourrait marquer le coup d’une tout autre manière. La première apparition de Miles Morales en live-action serait alors pressentie dans Spider-Man 4. Tom Holland avait lui-même partagé son envie de voir le protégé de Peter en chair et en os sur grand écran, tout comme de nombreux fans. Est-ce que ce sera bien le cas ? Affaire à suivre donc…