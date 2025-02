La saga Spider-Man s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Après le succès de No Way Home, Marvel et Sony préparent activement Spider-Man 4. Cette fois, le film prendra une direction inédite, avec une nouvelle vision du personnage et un casting repensé.

Spider-Man 4 veut changer les choses

Déjà, Destin Daniel Cretton, reconnu pour son travail sur Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, prendra la direction de ce Spider-Man 4, succédant ainsi à Jon Watts, réalisateur des trois premiers films de la série. Ce changement marque une volonté de donner une nouvelle orientation à la saga Spider-Man, en explorant des facettes inédites du personnage et de son univers.

Bonne nouvelle pour les fans : Tom Holland reste l’interprète de Spider-Man. Cependant, son personnage évoluera. Fini le lycéen insouciant, place à un Peter Parker plus sombre et solitaire. Selon Amy Pascal, productrice chez Sony, ce nouvel opus explorera la décision de Peter de se consacrer entièrement à sa vie de super-héros. Après les événements de No Way Home, où tout le monde a oublié son existence, il choisira de laisser Peter Parker derrière lui pour ne plus être que Spider-Man.

Un casting différent autour de Peter Parker ?

Bien que Zendaya soit pressentie pour reprendre son rôle de MJ, aucune confirmation officielle n'a été faite à ce jour. Le film introduira également de nouveaux personnages, reflétant la décision de Peter de s'éloigner de sa vie précédente. Les détails spécifiques concernant ces nouveaux rôles restent pour l'instant confidentiels. On peut s’attendre à des alliés inédits, mais aussi à un vilain encore jamais vu dans le MCU. Qui sera l’antagoniste principal ? Mystère. Il y a un mois on apprenait l'existence d'une rumeur à propos de Black Cat.

Le tournage de Spider-Man 4 débutera à l’été 2025. La sortie en salles est, elle, prévue pour le 24 juillet 2026. D’ici là, les spéculations vont bon train. Que nous réserve vraiment ce Spider-Man 4 ? Quels nouveaux personnages vont faire leur entrée ? Une chose est sûre : ce film marquera un tournant dans l’histoire de l’homme-araignée.

Source : DanielRPK