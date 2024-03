Spider-Man a des projets plein les cartons en salles et sur le petit écran. Le quatrième film avec Tom Holland avance bien vraisemblablement, et récemment, Nicolas Cage s'est placé pour enfiler pour le costume de l'homme araignée dans la série Prime Video qui est en développement. Sera t-il entendu ? C'est une autre histoire. Beyond the Spider-Verse sortira à une date indéterminée, mais cet univers fait déjà son retour et il n'y a même besoin de courir en salles ou de souscrire à un quelconque abonnement de SVOD.

Un court-métrage Spider-Man gratuit

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse n'est pas annulé, mais il ne faut plus l'attendre en 2024. Le film d'animation de Sony Pictures a été renvoyé aux calendes grecques. Mais c'était apparemment la meilleure chose à faire pour le bien des équipes et du film. La pression subie par les artistes pour finaliser le second opus, Across the Spider-Verse, aurait laissé des traces selon plusieurs témoignages. On aura le temps de reparler du troisième volet, mais pour l'heure, c'est le moment de découvrir le court-métrage gratuit Spider-Man, The Spider-Within: A Spider-Verse Story.

« Dans The Spider Within: A Spider-Verse Story, Miles Morales lutte pour trouver un équilibre entre ses responsabilités entre ses responsabilités en tant qu'ado, d'ami, étudiant, tout en étant le chaleureux Spider-Man de Brooklyn. Après une journée particulièrement compliquée, Miles est victime d'une crise de panique qui l'oblige à faire face à ces manifestations de son anxiété. Mais également à apprendre que demander de l'aide peut être un acte tout aussi courageux que de protéger sa ville contre le mal » synopsis officiel (via Sony Pictures Entertainment).

The Spider Within: A Spider-Verse est disponible sur YouTube

Cette nouvelle histoire, mise en scène par Jarelle Dampier et écrite par Khailia Amazan, est un peu spéciale. Comme on peut le lire dans le synopsis, le récit se focalise sur la santé mentale de Spider-Man. Une oeuvre au sujet délicat mais important et qui est intégrée à un cours sur la santé mentale de la fondation Kevin Love Funds. À travers lui, les élèves vont pouvoirs raconter leur histoire, en sensibilisant à la santé mentale, tout en mettant en avant la créativité. Et ce film Spider-Man a aussi été créé à cet effet. Dans le but de laisser s'exprimer d'autres voix, encore sous-représentées, Sony Pictures a lancé le programme LENS. Ce court-métrage est disponible gratuitement, mais si vous le souhaitez, il y a un encart pour faire un don à l'association de Kevin Love.