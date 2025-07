Au regard de tous les projets qui l'entourent en ce moment, Spider-Man est clairement le super-héros le plus populaire à ce jour. Jeux, séries, films... l'Homme-araignée n'a pas une seconde à lui ! D'autant plus que ce n'est pas simple de gérer toutes ces productions. Preuve en est cette énième mauvaise nouvelle qui s'abat sur la suite tant attendue d'un des films les plus appréciés.

Soyez patients pour ce Spider-Man

L'araignée sympa du quartier s'est éclipsée du grand écran ces dernières années. Mais, c'est pour mieux préparer son grand retour. Les fidèles de la version MCU auront la primeur du prochain film Spider-Man à sortir au cinéma. Le quatrième opus des aventures de Tom Holland dans le costume rouge et bleu se prépare doucement mais sûrement pour l'année 2026. Puis, ce sera autour d'un autre héros de prendre le relai.

En effet, nous aurons droit à un film Spider-Man deux années de suite ! Après le live-action Brand New Day, nous retrouverons le jeune Miles Morales pour le troisième volet animé dans le Spider-Verse. C'est probablement là l'une des suites de film super-héroïque les plus attendues. Rappelez-vous, le premier opus de la trilogie sorti en 2018 avait été récompensé d'un Oscar. Le deuxième volet l'avait loupé de peu, mais la critique n'a pas tari d'éloges à son sujet pour autant.

Dès lors, les fans sont impatients de découvrir Spider-Man Beyond The Spider-Verse, le troisième et dernier volet de cette saga. Toutefois, le calendrier a beaucoup de mal à se fixer. Le début de la production a d'abord particulièrement tardé. Dans la suite logique, les reports se multiplient. À ce titre, une mauvaise nouvelle vient encore de tomber. La date de sortie recule une fois de plus. Cette fois, Miles nous donne rendez-vous trois semaines plus tard, soit le 25 juin 2027 au lieu du 4 juin.

© Sony Pictures.