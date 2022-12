Critiqués de tous les côtés, les scénaristes de la série The Witcher se défendent et font taire les rumeurs.

Il y a peu, alors en pleine promotion pour un nouveau projet, Beau Demayo, ancien scénariste de la série The Witcher, avait ouvertement critiqué ses collègues en affirmant que ces derniers n'aimaient pas les livres et se moquaient littéralement de l'œuvre originale du sorceleur. Il n'en fallait malheureusement pas moins pour que les showrunners actuels de la série, comme Lauren Hissrich, se fassent incendier sur les réseaux sociaux. À l’occasion d’une interview pour Sci-Fi & Fantasy Gazette, la scénariste est revenue sur cette triste histoire.

Non, les scénaristes de The Witcher ne se moquent pas

Alors que la série The Witcher aura bientôt le droit à une troisième saison, en interne, l'ambiance est explosive. Après avoir été vivement critiqué par son ancien collègue et une bonne partie des fans sur les réseaux sociaux, la scénariste Lauren Hissrich s’est défendue en affirmant qu’elle respectait infiniment les œuvres originales d’Andrzej Sapkowski, avec qui elle a déjà pu échanger de nombreuses fois.

Je pense que si vous regardez... n'importe quelle interview que j'ai jamais faite... y compris celles avec Andrzej Sapkowski... vous verrez que je suis assez fan des livres . J’adore les livres. Je suis nulle aux jeux mais c’est moi, pas eux. Je ne me suis jamais moquée des livres… Les livres sont tout mon gagne-pain, j’ai une excellente relation avec M. Sapkowski et les « salles des écrivains » sont sacrées et saines et sont – plus que tout – des espaces de soutien. Ne croyez pas tout ce que vous lisez. Via Sci_Fi & fantasy Gazette

Lauren Hissrich martèle donc qu’aucun des scénaristes de la série The Witcher ne se moque de l’univers du sorceleur. La showrunner ne comprend pas trop les remarques de Beau Demayo et affirme même le respecter pour ce qu’il a fait. D’ailleurs, fait amusant, il est l’auteur d’un des éléments les plus controversés chez les fans : le traitement de Kaer Morhen, des sorceleurs et la mort d’Eskel.

J'ai beaucoup de respect pour Beau et les épisodes qu'il a écrits ! L'épisode Striga est l'un de mes préférés. Il a écrit celui où les gens arrivent à Kaer Morhen et dans lequel Eskel est mort, ce qui a eu beaucoup des répercussions . Mais il a été courageux en racontant l'histoire qu'il voulait raconter. Il faut avoir beaucoup de c**illes pour faire ça. Je respecte ça. Via Sci_Fi & fantasy Gazette

Les showrunners se défendent

Lauren Hissrich n’est d’ailleurs pas la seule à avoir pris la parole sur le sujet, d'autres scénaristes de la série, comme Javier Grillo-Marxuach, ont pris la défense de leur camarade sur les réseaux sociaux en affirmant que tout le monde était au petit soin avec la série et que les rumeurs étaient bel et bien fausses.

Tant de choses ont été dites, permettez-moi d'ajouter ma pierre à l'édifice : Lauren est l'une des meilleures showrunners que j'ai connu, et les scénaristes sont parmi les plus dévoués et les plus coopératifs qui soient. La saison 3 contient certaines des meilleures performances de Cavill (et des nôtres), et ce qui suivra va époustoufler les gens ! Les rumeurs sont fausses, j'étais présent chaque jour de la saison 3 et j'ai fait l'expérience d'un lieu de travail qui était génial, et sans aucune « haine » du matériel source. Twitter

Si les fans n’ont pas spécialement aimé la manière dont certains événements et personnages sont traités dans la série The Witcher et regrettent le départ de Henry Cavill, que l’on pourrait retrouver en Superman, les scénaristes affirment qu’ils font leur maximum et respectent infiniment les œuvres dont ils s’inspirent.

Les propos de l’ancien écrivain Beau Demayo ne seraient donc qu’un « tissu de mensonges » comme l'affirme le scénariste et producteur Matt D'Ambrosio sur Twitter.