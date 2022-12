Hélas avec les changements et l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios pour la prise en charge du DCU, le très charismatique Henry Cavill vient de perdre l'un des rôles de sa vie : Superman. Alors que l'acteur avait quitté la série Netflix The Witcher pour s'y consacrer. Une sale histoire. Mais au moins visiblement il vient déjà de retrouver une nouvelle licence à laquelle s'attaquer : Warhammer 40K.

Warhammer 40K va accueillir Superman Cavill

Ainsi, comme le reporte le très sérieux journal The Hollywood Reporter, une série Amazon Warhammer 40K est en route (en version live-action) avec Henry Cavill en tête d'affiche et à la production exécutive. Amazon semble être en effet en pourparlers finaux pour les droits du jeu, produit par Games Workshop, après des mois de négociations et de défense contre des sociétés rivales.

Pour le moment, il n'y aucun réalisateur de prévu et personne d'autre à l'affiche au casting car il s'agit des premiers balbutiements du projet. Cela reste une bonne nouvelle quand on sait à quel point Cavill lui même est un amoureux de l'univers. Il n'a jamais en effet caché peindre lui même ses figurines, notamment en vidéo. Signe que la licence ne peut que bien se développer en sa présence (on croise quand même les doigts).

Henry Cavill et l'univers Warhammer.

Pour rappel, Warhammer 40K dépeint un futur dystopique dans lequel la civilisation humaine a cessé de progresser et est dans une guerre sans fin avec des extraterrestres. Les humains constituent l'Imperium, un empire militariste qui vénère son Empereur. Considéré par beaucoup comme étant le sauveur de l'humanité. Bref il y a énormément de choses à faire avec l'univers Warhammer 40K, surtout si il profite du type de budget d'Amazon pour des séries comme Les Anneaux de Pouvoir.