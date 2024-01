Le réalisateur légendaire Ridley Scott avait une idée en tête depuis bien des années. Il voulait mettre en chantier la suite de son film culte, Gladiator. Il a finalement mis son plan à exécution, mais en 2023, tout ne s'est pas passé comme prévu. L'inquiétude des fans s'est fait entendre, mais aujourd'hui, elle va prendre fin. Une excellente nouvelle concernant la suite vient d'être annoncée. Rassurez-vous, le long-métrage va bien.

Gladiator 2 est fin prêt à sortir

Souvenez-vous, l'année dernière, il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood. Du coup, impossible pour Ridley Scott de poursuivre la production. Heureusement, les manifestants ont eu gain de cause, et les projets qui étaient gelés ont pu reprendre leur cours. Du coup, pas besoin de s'inquiéter vis-à-vis d'un quelconque report pour Gladiator 2, puisque ce n'est pas arrivé. Et maintenant, le tournage s'est officiellement terminé. C'est l'heure de sortir le champagne, et de se préparer à accueillir la suite d'un film légendaire.

Une petite piqûre de rappel s'impose donc. Déjà, au niveau de la date de sortie. Celle-ci est toujours fixée au 22 novembre 2024, aux Etats-Unis. Techniquement, ça devrait donc tomber le 20 novembre prochain dans nos salles obscures françaises. Du moins, c'est ce qu'on espère. Quoi qu'il en soit, il nous tarde de savoir si Gladiator 2 va recréer le phénomène qui a marqué l'histoire du cinéma et le genre du péplum. Est-ce que ce sera une aussi grosse claque qu'en 2000 ? Affaire à suivre.

La photo postée pour célébrer la fin du tournage de Gladiator 2

Que va raconter l'histoire ? Qui sera en tête d'affiche ?

Quant à l'histoire, elle prendra place 15 ans après les événements du premier volet. On suivra cette fois les péripéties du nouvel empereur Lucius (Spencer Treat Clark), l'enfant de Lucilla et Maximus (Russell Crowe). De ce qu'on a cru comprendre, il sera en quête de vérité sur son père qui est malheureusement décédé. On n'en sait pas plus pour le moment, et on attend surtout une bande-annonce pour venir nous livrer un aperçu de l'histoire à venir.

Côté casting, on aura droit à l'acteur irlandais Paul Mescal dans le rôle principal. Vous le connaissez peut-être pour sa performance dans Aftersun, qui a même été nommé aux Oscars 2023 dans la catégorie « Meilleur acteur ». En outre, Ridley Scott s'est offert deux autres talents, Pedro Pascal (Joel dans l'adaptation HBO de TLOU), et Joseph Quinn (Eddie Munson dans la saison 4 de Stranger Things). Un beau casting qui va sans doute mettre l'eau à la bouche des fans.