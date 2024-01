La série The Last of Us enchaîne les annonces pour sa saison 2. À la suite de la révélation de l'actrice choisie pour Abby, la production fait une autre annonce qui plaît énormément.

Après plusieurs mois d'arrêt, la série The Last of Us peut enfin reprendre du service. Et il était temps car le tournage est désormais très proche. Bella Ramsey, Pedro Pascal et toute l'équipe retourneront sur les plateaux dès le 12 février 2024, pour mettre en boîte la saison 2 qui sera disponible en 2025 sur Max. Maintenant que la grève des scénaristes et des acteurs est achevée, le showrunner Craig Mazin et Neil Druckmann peuvent communiquer à fond et ne s'en privent pas depuis quelques heures. On connaît l'identité de deux protagonistes très importants pour la suite.

Une grosse annonce pour la saison 2 de The Last of Us HBO

Les rumeurs et spéculations autour de l'actrice d'Abby ont pris fin il y a quelques heures à peine. Et comme l'avait dit Craig Mazin lors d'une interview, c'est effectivement une grosse surprise. Alors que Shannon Berry, vue dans la série Prime Video The Wilds, était largement pressentie, c'est finalement Kaitlyn Dever (Unbelievable, Booksmart...) qui sera l'antagoniste de la saison 2 de The Last of Us. Personne ne l'a vu venir, d'autant qu'à l'origine, elle avait assisté à une lecteur sur table pour être... Ellie ! Un choix officiel qui continue de diviser car les internautes étaient davantage convaincus par Shannon Berry.

En plus d'Abby, la production a dévoilé l'acteur qui a été sélectionné pour le personnage de Jesse. L'ami d'Ellie et Dina qui vit à Jackson et qu'on voit à plusieurs moments importants dans TLOU 2. Et c'est Young Mazino de la série Acharnés (Beef) qui a hérité du rôle pour la saison 2 de la série The Last of Us. « Young Mazino fait partie de ces rares acteurs pour lesquels c'est une évidence dès qu'on les voit. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir, et nous avons hâte que le public puisse le voir briller dans notre série » ont déclaré Craig Mazin et Neil Druckmann (via Deadline).

Crédits : Netflix.

Young Mazino sera Jesse dans la série TLOU HBO, c'est un carton !

Alors que les choix des actrices pour Abby et Ellie ont fait l'objet de vives critiques, Young Mazino semble bien faire l'unanimité. Et sa participation à la série Netflix Acharnés (Beef) n'y est pas étranger puisque le show est hyper apprécié partout dans le monde. « Casting parfait, je l'ai adoré dans Acharnés »; « Wow ! C'est tellement un choix idéal »; « Je suis hypé »; « C'est génial ! » peut-on lire sur X. En revanche, l'enthousiasme général n'est pas vraiment au rendez-vous lorsque l'on évoque un spin-off sur Bill et Franck.

Nick Offerman, qui a remporté un Emmy Awards pour son rôle de Bill, a révélé qu'une mini-série The Last of Us sur les deux personnages pourrait se concrétiser. « Oh, excellente question, mais je devrais demander à quelqu’un qui a un salaire plus élevé que moi. L'idée a été présentée. Je pense qu'on a présenté toute une mini-série façon préquelle de leur vie avant qu’ils se rencontrent ». Un projet non nécessaire pour certains qui estiment que tout a été dit avec l'épisode centré sur Bill et Franck.