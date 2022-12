La série The Last of Us arrive dans quelques jours sur HBO Max et le premier épisode devrait marquer les esprits à plus d’un titre puisqu’il s’agira carrément d’un film.

Très attendue par les fans et les curieux, la série The Last of Us arrivera sur HBO Max le 15 janvier prochain et devrait emboîter le pas chez nous bien que l’on ne sache toujours pas où, ni quand elle sera diffusée en France exactement. Quoi qu’il en soit, le premier épisode de la série devrait être particulièrement marquant, d’une part parce que les fans du jeu savent comment débute le terrible périple de Joel, d’autre part parce qu'il aura visiblement beaucoup de choses à nous montrer.

La série The Last of Us démarrera par un épisode XXL

La durée de cet épisode pilote vient en effet d’être dévoilée et il est confirmé qu’il durera presque 1h30, approximativement 85 minutes pour être exact. En somme, c’est un film, bien que les longs-métrages actuels ont tendance à largement dépasser l’heure et demie de nos jours, voire même doubler ce temps comme le carton interplanétaire qu’est Avatar 2 et ses trois grosses heures de film.

Quoi qu’il en soit, la série The Last of Us démarrera sur les chapeaux de roue et devrait nous immerger d’entrée dans son univers. Il est dit que le show sera très fidèle au jeu d’origine tout en se permettant d’apporter encore plus de consistance aux personnages que les joueurs connaissent déjà sur le bout des doigts. De plus, d'énormes secrets du jeu pourraient y être révélés et des surprises inédites, comme de nouvelles créatures, sont également attendues.

Ce qui est sûr, c’est que HBO et Neil Druckmann misent très gros sur cette adaptation. Le créateur de la licence a même avoué il y a peu qu’il espérait que cette série puisse briser la malédiction qui pèse sur les adaptations cinématographiques de nos jeux vidéo préférés. Pour rappel, c’est grâce à Druckmann que l’on a évité le pire puisqu’à l’origine, Sony voulait un film complet et ce dernier a bien failli se transformer en blockbuster décérébré.