La série The Last of Us dévoile l’intégralité de son casting 5 étoiles et en tenues ! Ça s'annonce assez incroyable.

La série The Last of Us tant attendue vient de lâcher une tonne de posters pour mettre en avant toute sa galerie de personnages. De Joel à Ellie en passant par Bill Tommy ou encore Riley, il y a du très beau monde.

La série The Last of Us présente sa galerie de personnages

HBO l’avait dit, la série The Last of Us a été conçu comme une adaptation fidèle, bien que relativement libre, de la licence culte de Naughty Dog. Et pour la mettre à l’honneur, les réalisateurs se sont entourés d’un véritable casting 5 étoiles. On y retrouvera notamment Pedro Pascal (Game of Thrones, Narco), Bella Ramsey (Game of Thrones), Nick Offerman (Parks and Recreation), Anna Torv (Mindhunter), Storm Reid (Euphoria), Gabriel Luna (Terminator : Dark Fates) ou encore Merle Dandridge (Grey’s Anatomy). Cette nouvelle fournée d’images (à retrouver dans la galerie) donne le ton et la fidélité semble bel et bien au rendez-vous.

La série The Last of Us devrait d’ailleurs nous donner davantage d’informations dans les jours à venir puisqu’un panel est attendu au festival brésilien CCXP 2022 qui se tiendra dès demain à São Paolo. On devrait donc certainement avoir le droit à de nouvelles images inédites et pourquoi pas une nouvelle bande-annonce. The Last of Us sera diffusé sur HBO Max à partir du 15 janvier 2023 et devrait être disponible chez nous dans la foulée, bien que pour l’heure, nous ne savons pas sur quel canal celle-ci sera diffusée en France.