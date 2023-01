La série The Last of Us semble frapper un grand coup et les premiers avis de la presse sont unanimes, on tient ici un véritable phénomène.

Alors qu’en France on attend encore une date et une plateforme de diffusion, la série The Last of Us arrivera sur HBO Max dès le 15 janvier prochain. Comme bien souvent, à quelques jours de sa sortie, une partie de la presse a déjà pu voir la première saison et nous partager son avis. Les retours sont unanimes pour le moment , le show de Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann, le papa de la licence The Last of Us, est une tuerie.

La série est canon !

Si l'on en croit les premières critiques la série The Last of Us offre une nouvelle lecture de l'œuvre d’origine, notamment en développant davantage ses personnages principaux, mais aussi secondaires. La plupart des avis déclarent que la série ne lésine pas sur les détails et arrive à tisser une histoire poignante de bout en bout. Il est également dit que plusieurs personnages inédits sont au rendez-vous et crèvent l’écran pour la plupart. Pedro Pascal et Bella Ramsey font visiblement un travail monstrueux dans leur rôle de Joel et Ellie et arrivent à prendre aux tripes.

Beaucoup d’avis saluent également la fidélité et le souci du détail de l’univers, parfaitement retranscrit à l’écran, même ses monstres. Les 9 épisodes s’avalent d’un trait malgré leur longueur et le premier est d’ailleurs un véritable film. Toutefois, il revient souvent que tout les environnement ne sont pas à la hauteur, notamment à cause de quelques éclairages pas très naturels.

En somme, globalement, la presse anglophone est conquise et le film démarre avec une note de 82 sur Metacritic (pour 18 critiques enregistrées à l’heure où ces lignes sont écrites). On attendra maintenant la sortie pour voir ce qu’en pensent les fans et les néophytes qui découvriront la licence via la série, mais à première vue, ça sent très bon.

Les premiers avis sur la série The Last of Us

Ceux qui ont aimé n'y vont pas de main morte. On nous parle de « la meilleure adaptation de tous les temps », de la performance des d'acteurs tout bonnement incroyable et de la narration aux petits oignons. Ça vend du rêve.

Discussingfilm

La série The Last of Us de HBO est l'un des meilleurs exemples d'adaptation bien faite. Le show s'empare de l'histoire et trouve de nombreuses façons intelligentes et puissantes d'élever le matériel d'origine. En outre, le compositeur original du jeu, Gustavo Santaolalla, offre une fois de plus des partitions touchantes qui renforcent les performances, saturant chaque scène d'émotion. C'est puissant, audacieux et laissera sans aucun doute les nouveaux et les anciens fans incroyablement satisfaits. Espérons que cela fonctionne assez bien pour que Neil Druckmann et Craig Mazin puissent revenir pour adapter la suite dans une deuxième saison ! Discussingfilm

IGN

The Last of Us de HBO est une adaptation à couper le souffle de l'une des histoires les plus marquantes racontées dans les jeux vidéo et fait découvrir avec brio le voyage de Joel et Ellie à un large public. Reprenant l'essence de ce qui a rendu le jeu original si durable, elle construit le monde de la franchise tout en changeant certains aspects pour un effet de surprise garanti. Porté par les deux remarquables interprétations de Bella Ramsey et Pedro Pascal, la série offre un spectacle enrichissant pour les fans du hit de PlayStation, tout en restant passionnant pour les nouveaux venus. IGN

Hollywood Reporter

The Last of Us de HBO est de loin la meilleure adaptation de jeu vidéo jamais réalisée pour le grand ou le petit écran. C'est la description que HBO veut faire de cette histoire post-apocalyptique de désespoir, de persévérance et de zombies, et c'est la description que HBO est sûr d'obtenir - parce que c'est presque incontestablement vrai. En même temps, cela sous-estime à quel point The Last of Us est une très bonne série télévisée, même si les fans actuels reconnaîtront qu'elle est étroitement liée, parfois plan pour plan et ligne pour ligne, à son matériau source de Naughty Dog. Hollywood Reporter

Vanity Fair

The Last of Us est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps. La série The Last of Us ne ressemble en rien à une révolution, c'est simplement un show très bien fait qui s'élève au-dessus de la concurrence. Vanity Fair

Radio Times

The Last of Us est la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps, et c'est aussi un fantastique feuilleton télévisé à part entière. Si vous hésitez à le regarder, faites-vous une faveur et lancez-vous dès que possible. RadioTimes

The Telegraph

Avec ses neuf épisodes, elle semble un peu longue, même si elle est tronquée par rapport à son matériau d'origine. Mais par son ampleur, sa description de l'effroi et sa vision crédible de l'amitié dans le désastre, The Last of Us est une œuvre télévisuelle rare : une adaptation qui donne envie de se précipiter pour jouer au jeu. The Telegraph

Empire

C'est sans doute la meilleure adaptation d'un jeu vidéo jamais réalisée : elle approfondit l'univers dystopique du jeu tout en restant fidèle à son noyau émotionnel. Comme le jeu, c'est aussi un chef-d'œuvre. Empire

Tout n'est pas rose pour autant

Toutefois, certains ont moins aimé et trouvent au contraire que la série The Last of Us n'arrive jamais vraiment à décoller et survie en s'accrochant à son matériau d'origine : le jeu et la licence dont elle reprend les lignes. Si quelques critiques saluent une fois encore les performances des acteurs et certains éléments de l'univers, elles déclarent également que ça n'a rien de bien marquant pour autant.

Decider

Pourtant, malgré tout ce qui est manifestement merveilleux dans cette série, elle ne pourra jamais échapper à ses racines. The Last of Us est de loin l'une des plus grandes et des plus inspirées adaptations de jeux vidéo portées à l'écran. Mais c'est là le problème, n'est-ce pas ? Peu importe la finesse de l'écriture, l'inspiration des visuels, la qualité des performances, il s'agira toujours d'une histoire interactive transposée sur un support passif. Decider

Slant

En fin de compte, en retirant le gameplay d'un jeu de genre vivant qui est étoffé par des tropes cinématographiques et télévisuels, la série finit par n'être que cette dernière : toute la chair, pas les os. Slant

Entertainment Weekly