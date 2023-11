La franchise Fallout n'est plus toute jeune. Elle est née en 1997 et des jeux continuent de sortir, même après tout ce temps. Il y a carrément une série en prises de vues réelles qui va nous être servie l'année prochaine. D'ailleurs, cette dernière compte mettre fin à un mystère qui n'a jamais été résolu par les fans. En fait, la plupart d'entre nous se sont sûrement déjà posé la question, sans jamais trouver la réponse. Eh bien, on est sur le point de l'avoir.

La série Fallout de Prime Video va résoudre un grand mystère

Si vous avez déjà joué à un jeu de la licence, vous connaissez sans doute le Vault Boy. Le nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais son apparence n'est un secret pour personne. C'est le fameux bonhomme avec son pouce levé et une tenue d'un abri anti-nucléaire. Il apparaît notamment lorsqu'on utilise le Pip-Boy, et d'une manière générale, c'est l'emblème de la saga. Mais alors, d'où vient-il ? Est-ce qu'il possède une histoire, et est-ce simplement une mascotte créée de toutes pièces ? Visiblement, la série Fallout a envie de faire la lumière sur cette énigme.

On le sait grâce à Todd Howard qui s'est livré sur le show lors d'un entretien auprès de Vanity Fair. Le Vault Boy aura bel et bien une partie dédiée à son origine. « C’est quelque chose qu’ils ont inventé eux-mêmes, et c'est vraiment malin ». On parle bien d'où il vient dans l'univers de Fallout. En réalité, la mascotte a été façonnée par Leonard Boyarsky, et elle est plus ou moins inspiré de l'emblème du Monopoly, c'est-à-dire l'oncle Pennybags avec la grande moustache.

Une série Amazon considérée comme canon

Todd Howard ne s'est pas contenté de faire une petite référence à ce personnage bien-aimé des joueurs. Il est également revenu sur le statut de la série Fallout de Prime Video. Est-ce qu'elle peut être considérée comme canon dans l'univers des jeux ? En bref, est-ce qu'elle fera partie du même monde que les titres signés par Bethesda ? La bonne nouvelle, c'est que ce sera bien le cas. « Pour nous, les événements de la série sont canon. C’est ce qui est génial, quand quelqu’un d’autre regarde votre travail et le traduit d’une façon différente ». Ce qui veut dire que l'histoire du Vault Boy sera elle aussi canon.

Pour rappel, on n'a pas beaucoup d'informations à propos de la série. On sait qu'Ella Purnell tiendra le rôle principal, et qu'elle incarnera une jeune femme devant partir pour une mission de sauvetage hors de son abri. Des premiers visuels ont été révélés, et ils donnent l'eau à la bouche. On y voyait notamment les armures iconiques de la licence Fallout, de quoi raviver le souvenir de belles séquences de jeu. Il ne reste plus qu'à attendre un trailer pour les voir en action, et il arrivera probablement le 2 décembre prochain au cours de la CCXP 2023. Pour cause, Jonathan Nolan, le co-créateur, sera présent ainsi que les têtes d'affiche.