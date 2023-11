La série Fallout vient de faire une annonce qui va faire plaisir à celles et ceux qui l'attendent avec impatience. On aura bientôt des nouvelles de l'adaptation Prime Video.

Depuis quelques années, on voit un certain nombre de séries et films qui adaptent en prises de vues réelles des jeux vidéo ou des animes. C'est un pari risqué, et ça ne paye pas toujours. Sauf quand on s'appelle One Piece ou The Last of Us. Les regards sont maintenant tournés vers la série Fallout. Amazon Prime Video va tenter de nous proposer une version inédite de la franchise de Bethesda, et il nous tarde de voir le résultat. D'ailleurs, il sera bientôt possible de revoir l'adaptation sur le devant de la scène.

La série Fallout de Prime Video est bientôt de retour

Comme toutes les adaptations de jeu vidéo, de nombreuses craintes se sont fait entendre. Néanmoins, force est de constater que Prime Video n'a pas lésiné sur les moyens. Pour Fallout, la plateforme a accordé un budget colossal, et un casting digne de ce nom. Quant aux premières images qui avaient leaké, elles ont réussi à mettre en confiance les fans de la licence. L'univers du jeu semble respecter, et ça fait plaisir à voir. Maintenant, on est en droit de se questionner sur la prochaine fois qu'on reverra la série sous le feu des projecteurs. Visiblement, ça va arriver la semaine prochaine.

En effet, on nous annonce que Fallout Prime Video sera présent à la CCXP 2023, le 2 décembre prochain. Pour information, il s'agit d'une convention brésilienne qui se tient à San Diego. Là-bas, différents univers se croisent, comme celui des comics, de la littérature, des séries et des jeux vidéo. Bref, c'est le lieu idéal pour faire une grosse annonce, et c'est ce que semble préparer l'adaptation de Fallout. Les têtes d'affiche, Ella Purnell et Walton Goggins, seront là pour en parler aux côtés du co-créateur Jonathan Nolan (Westworld).

Et donc, est-ce qu'il y aura un nouveau trailer histoire d'affoler la communauté ? Pour l'instant, difficile de le savoir. Toutefois, ce serait surprenant de venir discuter de la série Fallout sans montrer des images inédites. En plus, la date de sortie approche, enfin presque. Eh oui, la plateforme de SVOD l'a dévoilée lors du 26e anniversaire de la franchise. Elle sera disponible sur Prime Video le 12 avril 2024. Pour rappel, l'intrigue se déroulera dans un Los Angeles post-apocalyptique, et tournera autour de l’abri 33. Vous l'aurez sans doute compris, ce n'est pas une transposition du scénario d'un des Fallout. Par contre, les événements seront bien canoniques aux jeux.