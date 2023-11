La série Fallout atterrira le 12 avril 2024 en exclusivité sur Prime Video, mais pour le moment, elle peine à se montrer. La majorité partie du temps, on a dû se contenter d'images volées du plateau de tournage, ou d'un enregistrement du trailer diffusé en privé lors de la Gamescom 2023. Mais ça y est, à l'approche d'un événement sur le show d'Amazon, on a enfin du concret à se mettre sous la dent.

De superbes images pour la série Fallout de Prime Video

Lisa Joy et Jonathan Nolan (Westworld), les créateurs de la série Fallout pour Amazon Prime Video, ont accepté d'ouvrir les portes de leur prochain projet commun ultra attendu par les fans de Bethesda. Une adaptation qui s'inscrit dans l'univers créé par l'éditeur, mais qui ne sera pas une redite des jeux. Ce sera une intrigue autonome qui existe simplement dans le même monde.

« Après l'explosion nucléaire, l'histoire fait un bond en avant de 219 ans. Que s'est-il passé pour l'humanité durant ces deux siècles de malheur ? Lucy, incarné par Ella Purnell (Yellowjackets), n'en a aucune idée. Elle a vécu toute sa vie dans une chambre forte souterraine où tous ses besoins et désirs ont été accomplis, alors que plusieurs générations attendent le jour où elles pourront remonter à la surface en toute sécurité ».

Ella Purnell aura le rôle principal de la série Fallout, comme le montre l'aperçu du synopsis ainsi que les images de notre article et de notre galerie. Une héroïne, décrite comme gentille mais naive, qui sera contrainte de de sortir de son abri pour une mission sauvetage. Elle découvrira alors les horreurs créées par l'explosion nucléaire. « Les jeux traitent de sujets comme la culture de la division, des nantis et des démunis, qui n'a fait que s'aggraver au cours des dernières décennies, partout dans le monde » explique Jonathan Nolan à propos de la série Fallout.

Crédits : Vanity Fair.

La nouvelle production de Jonathan Nolan et Lisa Joy (Westworld)

La série Fallout est clairement ambitieuse et les images sont là pour le prouver. Mais vu le soin apporté sur Westworld par Jonathan Nolan et Lisa Joy, l'inverse aurait été étonnant et déceptif. Amazon a dû investir massivement et ça devrait se voir à l'écran. Un ressenti qui pourrait se confirmer à partir du 2 décembre prochain au cours de la CCXP 2023, la Comic-Con de Sao Paulo. Ella Purnell, Walton Goggins (The Shield) et Jonathan Nolan se rendront là-bas, ce qui fait qu'on peut espérer une grosse annonce et peut-être un beau trailer.

Lors de son entretien avec Variety, Jonathan Nolan laisse entendre qu'il y a aura une approche à la The Last of Us, avec l'humain au cœur de l'histoire. Et l'illustration parfaite de cela réside d'ailleurs dans le personnage d'Ella Purnell qui, du jour au lendemain, va devoir être confronté à une toute autre réalité. « Peut-être que les choses soi-disant vertueuses avec lesquelles vous avez grandies ne le sont pas nécessairement ».

Une adaptation qui sera résolument sombre, dramatique et qui racontera les origines du Vault Boy. « C'est quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes (ndlr : Jonathan Nolan et Lisa Joy) » explique Todd Howard, producteur exécutif sur la série Fallout.